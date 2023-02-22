廉政狙擊︱陳楨怡玩SM搶Fo　王浩信赤膊贏收視：鬆咗口氣！

由王浩信、黃宗澤及吳卓羲等主演的無綫新劇《廉政狙擊》前晚首播即引起網民熱話，收視高開，教台前幕後振奮不已。據悉劇情將高潮迭起，當中包括陳楨怡與高鈞賢的SM戲，相信劇迷必然引頸以待。

《廉》劇首播已有多個緊張場面，包括大廈倒塌及飛車戲，成功吸引觀眾眼球。劇中扮演執法人員的王浩信，與大反派江榮暉在大廈單位內飛出窗口，在狹窄的棚架中穿梭、追逐及埋身肉搏，鏡頭下的王浩信擒高爬低完全冇難度兼「麒麟臂」盡現。另外有場桑拿浴室查案戲，他更在浴池赤膊大騷肌肉。

驚險劇情加上王浩信晒肌，令《廉》劇首播即成為網民熱話，而且贏盡口碑及收視，據知首集平均收視達20.3點，較上周的《飛狐外傳》全劇平均收視16.1點，高出4.2點。對於觀眾高度評價，王浩信坦言：「今次我好多動作戲，除咗體力外，我個角色情緒戲比較多，係悲慘人物，可以話再次挑戰自己演技。（收視高開喎！）呢套劇之前已經喺內地播放，都驚香港觀眾睇咗，所以知道喺香港播會有壓力，依家真係鬆咗口氣。」

黃智雯粉絲讚好睇

女主角之一的黃智雯對劇集口碑好，表現興奮：「好開心能夠參與呢套大製作嘅演出，之前首播會能夠喺大銀幕播放，已經覺得好有電影感。第一集播完，有粉絲喺我嘅平台留言話好好睇，而且節奏明快。」今次她更在劇中多次晒唱功，她十分期待觀眾的反應。

據悉共30集的《廉》劇高潮迭起，當中包括童年坎坷及失去一條腿的胡定欣因被狗拖行，憶起淪為雛妓兼被輪姦的慘痛回憶，定欣演來絲絲入扣，十分虐心。而飾演王浩信線人女兒的陳楨怡被淫媒騙上酒店房，繼而被高鈞賢五花大綁意欲施以性虐待，談到這場重頭戲，她坦言：「接到劇本好緊張，因為我冇經歷過呢啲嘢，而呢類題材我以往比較少睇，今次要克服恐懼，去追睇啲恐怖及虐打片攞靈感。劇組好好，搵咗個專業繩紮師跟場，所以好安全。」

至於高鈞賢則被扮演其父的黃智賢多番虐打，甚至將他的頭浸落泳池差點溺斃，後者全程目露兇光，相當嚇人。而身為總製片人的樂易玲已揚言《廉》劇會開拍續集，讓一眾演員繼續過戲癮。