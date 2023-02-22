Jer開店打造都市綠洲　曾樂彤扮粉絲霸位拍片

近年MIRROR成員Anson Lo、Ian、Tiger搞自家時裝品牌，Stanley開健身室，Anson Kong經營拉麵店，Jer、Jeremy及ERROR成員肥仔去年12月底則合資日式鐵板燒餐廳，Jer另一間位於啟德的Cafe日前亦正式開業，鏡仔和鏡粉頓時變成「衣食父母」！

荷包和身形同樣脹了一個碼的Jer，前日偕4位圈外合夥人為Cafe舉行開幕禮，狀甚忙碌，見他不停穿梭店內外，招呼朋友及「柳柳粉」。完成開香檳儀式後，他開腔致謝詞，分享開店的初心：「其實係想喺呢個本地嘅地方，有一個好扎根嘅文化可以推動畀大家，譬如咖啡呀，嚟緊我上面仲有一個Exhibition（展覽），可以畀人喺城市化嘅環境下返番去大自然，所以會見到有棵樹同埋有啲櫈，同埋見到好多藝術品喺度，就係好多Artist嘅朋友同單位合作嘅。」在場逾百名的「柳柳粉」中發現英皇小花曾樂彤的身影，見她逼在人群中霸位為男神拍片，相當賣力。

曾樂彤又在社交網分享與前Super Girls成員Jessica幫襯的合照，並表示：「我同Jer係拍《阿媽有咗第二個》時識嘅，佢間餐廳好靚，嗰棵樹啲樹皮係一塊塊黐上去，啲嘢好食到我褲頭鈕就快爆。」Jessica陪曾樂彤到場，她坦言與Jer不太熟落，但大讚對方友善：「佢話請我去樓上做空中瑜伽，知我在場唔多熟人，佢就不停招呼我。」