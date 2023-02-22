娛圈單打︱紀念哥哥鬧雙胞　人氣唱功難兩全

今年是哥哥張國榮逝世20周年，外界都預期必有一連串紀念活動。果不其然，哥哥生前經理人陳淑芬宣布將於4月1日在紅館舉辦紀念騷，惟同日環球亦會舉行紀念音樂會，撞期鬧雙胞兼爆發搶人事件，據知當紅炸子雞MIRROR成為被爭奪對象。

早前環球已找來教主Anson Lo翻唱哥哥名作《偷情》，教主更親自填詞Rap，而且極可能出席環球紀念音樂會。可惜其唱功不嬲「有限公司」，儘管神徒力撐， MV點擊率高得誇張，但更多清醒的網民對此並不受落，直言「聽完要再聽原版洗耳」。有好事之徒甚至將教主的歌聲形容為「拉二胡」，引發不少口水戰。

本欄早前亦提出質疑，要是翻唱哥哥金曲的新一代歌手未夠班，隨時由致敬變成褻瀆。幸好環球亦有找來出名唱得的旗下歌手曾比特翻唱《有誰共鳴》，以及《聲夢傳奇2》總冠軍任暟晴翻唱《怪你過份美麗》，總算收穫好評。尤其前者，唱出了那種少年寂寞感，可惜人氣跟教主差天共地。

當然，現在MIRROR當紅，人人爭搶是必然。儘管陳淑芬的紀念騷總監否認爭人，強調兩場演唱會性質不同，他們只是讓歌迷好友作紀念，並非以嘉賓知名度為賣點。但大家都知，在跟紅頂白的娛樂圈，能夠邀請人氣偶像坐鎮，票房才有保證。有傳環球搞的紀念音樂會星光熠熠，除了教主，甚至姜濤也會壓軸演出，對家肯定有衝擊。

時間彈指即過，哥哥離開大家不經不覺已經20年。不管紀念騷最終「人腳」如何，套用哥哥經典歌詞：「誰能代替你地位！」才是「哥迷」心聲。