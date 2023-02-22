周末好去處　時光倒流食買玩

除了Monday Blue令人不想工作外，星期三也是一周之中最容易悶悶不樂的一天，皆因距離周末還有兩天，單是等放假已令人十分焦躁。雖然沒有魔法可以令周末快些來臨，但小記可推介以下的周末好去處給大家，讓大家早少少諗定周末如何食買玩和打卡，趕走星期三Bad Mood！

多元本土市集

想購物、玩樂兼打卡？由即日至3月5日逢周末舉辧的「IKEA宜家開檔市集」應該合你心水。因整個活動以以香港本土文化及創意為主題，除了集合各式各樣的本地小店及非牟利機構攤檔，售賣港式情懷產品，如精緻飾品、手工肥皂、護理產品及手作布藝繩藝等，仲有令人垂涎三尺的港式美食及各個公仔吉祥物的快閃活動（周末1:00pm至7:00pm）。喜歡港式懷舊文化，記得接下來的兩個周末到荃灣分店（2月25至26日）及九龍灣分店（3月4至5日）體驗一下！

昔日有趣時光

荔園遊樂場一直都是七、八十年代民的童年回憶，尤其是當中的遊樂設施令人十分懷念。來到今個周末，大家終於可以再次感受當年在荔園遊樂場玩樂的情懷。事關由即日起荔園會聯乘D2 Place的室內遊戲中心PowerPlay Arena，於遊戲中心內還原多個荔園遊樂場的遊戲及經典神髓，包括荔園吉祥物老虎仔、經典恐龍屋及開心掟階磚遊戲攤位等，讓大家一邊玩一邊打卡，重溫昔日時光。眼界好的話，更分分鐘可以掟中階磚，贏取豐富禮品。