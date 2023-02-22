咖啡店新主題　融合大自然元素

自然界有不同的元素，明媚陽光、柔和微風，以及滿滿生命力的植物都屬於大自然元素。近日有新開的咖啡店，不約而同以此作靈感設計，特色風格配上優質咖啡和小食，滋潤客人身心。

樹木重生

Jer@MIRROR不單唱歌了得，平常對美食亦甚有研究。最近他和一班好朋友合作，於啟德開設「根 root cafe」，設計靈感以「物語系列」及第2年個人作品「重生系列」結合，以樹木重生作主題，特地和本地機構合作，收集因颱風吹塌的大樹再處理，將之變身成長櫈和重生的大樹裝飾。除此之外亦融入了水和木的元素，配上同主題的藝術品，首尾呼應。在寧靜的樹木空間下，客人可以享用由Jer悉心設計的美食。如他推介的燒春雞加秘製醃料，配啤酒薯條最惹味。因應大自然元素，另推出多款植物造型甜品，如苔玉蛋糕和仙人掌脆脆撻等，早前已率先邀請「柳柳粉」試菜，夠晒貼心。

火之「味」力

大自然元素中，火元素象徵光明，本地概念咖啡店「Creo by Brentwood」 剛於跑馬地開設分店，這次的設計以火作靈感，用棕橙色和燒窰紅磚作主調，牆身壁畫以「工藝、社區和聯繫」為創作元素，可以看到火山、賽馬圖案，以及有不同的人在喝咖啡，相當熱鬧。咖啡杯以火山作主題，杯子內壁選用大膽配色，杯外用油滴系釉藥塗成黑色，型格又有手感。手沖咖啡杯以山形配略高橙色杯腳，猶如迷你小火山。店內供應全新的拼貼咖啡，混合了洪都拉斯、埃塞俄比亞及水洗埃塞俄比亞咖啡豆，帶焦糖餘韻配花果香。另外有新店推出的Magic和Cafe 1+1，另外有限定的Seedlip Americano、Bailey's Affogato、Earl Grey Latte和Earl Grey Brulee等。配新店限定的香辣BBQ原條豬腩肉三文治和按每月水果供應而製作的甜點Eton Mess，最是合適。