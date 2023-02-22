《體能之巔》最強Body女神　私下穿搭超甜美

最近紅爆的韓國競技類綜藝節目《體能之巔》被譽為現實版的《魷魚游戲》，邀請了100位健美體態的男女參加百人大混戰。當中每一位參賽嘉賓都身材超級好，無論男女身上都沒有一絲贅肉，全部都有腹肌！當中更有一位女嘉賓因為超強戰力和完美外貌和體形獲得觀眾喜愛，她就是健身KOL沈音燈。在比賽場上常常看到她以一身運動裝出現，但私底下他的穿搭反差感超大，偏甜美女神風格，十分值得大家參考。

全身白色夠清純

最能營造女神感的穿搭色系就是純白色，可讓人聯想起清純的感覺。而且天氣漸熱，白色穿搭在視覺上會更顯清爽利落。許多人以為白色會顯胖，但只要像沈音燈般穿上白色連身裙，就可以成功遮蓋肥肉，加上喇叭袖設計能讓手臂拜拜肉消失，因此好適合不同體形女生穿着。不愛穿裙的話，也可倣效沈音燈以白色露肩上衣襯同色系長褲，特別是身材好的女生，穿上後更見甜美可人。

上短下長穿出好比例

上短下長的穿衣法人人皆知，但其實還有很多細節值得留意。例如上衣剪裁不一定要短和窄，寬鬆設計也不錯。只要在配襯時，揀高腰剪裁的闊身褲，便就能在視覺上展現好身材。沈音燈日常生活中，也有不少類似穿搭，但萬年不變的是褲子永遠都是寬鬆和高腰剪裁，各位絲打不妨學起來！

短袖西裝外套顯優雅

沈音燈平時也有斯文的一面，例如去咖啡店時，她會穿上優雅的短袖西裝外套，再內襯白色打底衫，去營造一份不經意的美感和優雅女人味，這一身服飾也適合日常上街，是不易失手的穿搭之一。如果大家想上班也穿得優雅又不太Formal，可以考慮沈音燈的長袖白色西裝外套穿搭，選擇亮色系褲子更可讓整體打扮更添時尚感。