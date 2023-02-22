自爆廚藝差　V@BTS拍《瑞鎮家》攰到要吊鹽水

韓國金牌製作人羅英錫操刀的節目《尹食堂》及《尹Stay》大受歡迎，早前他計劃再開拍《尹食堂》，但女星尹汝貞因檔期問題而未能參與，今次節目《瑞鎮家》改由男星李瑞鎮做老闆，與男星朴敘俊、崔宇植、女星鄭有美及天團防彈少年團（BTS）成員V到墨西哥經營韓國餐廳，向外國人宣傳韓國美食。

節目將於後日（24日）首播，眾人早前錄影的發布會今日（22日）公開，談到《瑞鎮家》與《尹食堂》有何分別，羅英錫說：「《尹食堂》是由尹汝貞做老闆，《瑞鎮家》是本來打算讓李瑞鎮做賣鯉魚餅的小檔攤，後來覺得比起一個人開店，好像開小食店比較好，最後卻變成正式的餐廳。」他又大爆朴敘俊與V在李瑞鎮不在時偷偷計劃創業開餐廳。

而V與朴敘俊與崔宇植本來十分老友，問到加入《瑞鎮家》感受如何，他表示：「我本來很期待做侍應，但他們卻叫我下廚，真的嚇了一跳，我在BTS裏是廚藝最差的，真的好難。」他又指在《瑞鎮家》工作好辛苦，回韓之後吊了3次鹽水，擔任廚師的朴敘俊亦大嗌辛苦：「《瑞鎮家》比拍《尹餐廳》時忙得多，忙得暈頭轉向，真的很尊敬飲食工作者。」