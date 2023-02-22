【簡潔生活學】收納障礙與星座有關？

有位朋友G，個性爽朗，是半個台灣人，她特別迷塔羅、星座等，很多時都會按星座書指示穿甚麼、吃甚麼，再誇張點，連交甚麼朋友都要看星座夾不夾，而我就是被幸運「選中」的人。

跟她逛街，她幾乎每次都有「收穫」，買衫是基本，到家品店會買碗碟、花樽；去首飾店又會買耳環、頸鏈。有時買太多，我都勸她要收斂一下。

有次我到訪她的新居，發現家裏有很多東西還是未拆包裝，我溫馨提示她有空要整理一下，但她居然說：無辦法，我的星座是收納障礙第一名。我當場反白眼。她續說：你不知道5大星座是有收納障礙嗎？我數給你聽：

第五位是牡羊座，因為個性很急，所以搵東西會左翻右翻，即使剛剛整理好，一下子就會變亂。

第四位是水瓶座，他們生活是「過得去」就好，喜歡過自己想過得生活，所以收納這件事，永遠不會放第一位。

第三位是雙魚座，因為個性念舊，所以最不願掉垃圾，喜歡珍藏有意義的物品，所以東西只會愈積愈多。

第二位是雙子座，雖然聰明但可惜很懶惰，若果要整理的話，他會想辦法逃避。

至於第一位就是人馬座，即是我的星座，因為愛自由隨性，要活在當下，喜歡買就買，喜歡執就執，我阿媽看不過眼，自然會「出手」。

聽她這樣說有點令人氣炸，是太迷信還是太多藉口？我認為「自己命運自己掌管」，星座之說參考無妨，不能每事都依賴外力作決定。心想希望G媽媽最終受不了而教訓她，到時我一定會問她：星座有沒有說你今日會被人罵呢？

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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