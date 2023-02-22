隱形遊艇Pegasus　3D打印零排放

追求和諧共處，避免對大自然造成破壞，正是環保的真諦，而可用於海洋探索的遊艇，更需要在設計上顧及生態。除了在動力方面轉用綠色能源，以達致零排放目標外，要是船體設計像以下介紹的概念遊艇「Pegasus」，具備「隱身」特點，能跟周邊環境融為一體，豈不是更為完美？

突破傳統

以希臘神話中海神之子命名的概念遊艇「Pegasus」，由設計工作室jozeph forakis ... design構思，預期於2030年面世。據設計師表示，長88米（288英尺）的它，將使用機器人3D打印來創建網狀框架，從而形成一個堅固而輕便的結構。有別於傳統的遊艇生產，它可以在較少的能源、材料、空間和時間下完成，從多方面實現「節約」目標。而更重要的是，「Pegasus」一旦建成，很可能是世上第一艘3D打印的超級遊艇！

看似隱形

除了在生產技術上謀突破，設計師也希望通過融入自然來尊重自然，所以在外觀設計上盡可能靠近海洋，而一切都由低矮的線性船體開始，一來可展現出獨特的鉛垂船首，二來呈銀色的金屬飾面能反映水面，其特性猶如變色龍，使得遊艇跟大海融為一體，營造出「隱形」的錯覺。再加上船身帶有多層可反光的玻璃機翼（Solar Wings），令遊艇成了一面浮動鏡子，拉近天與海的距離，並體現人與自然的和諧共存。

善用太陽能

性能方面，「Pegasus」是一艘零排放的遊艇，其混合動力推進系統完全由船上回收的能量提供動力，簡單來說，就是利用太陽能電池板收集能量，將海水轉化為氫氣，再轉化成可儲存更長時間的電能，因此有力滿足無限航行的需要。

值得一提，遊艇內有一株貫穿4個樓層兼伴以螺旋樓梯的「Tree of Life」，其周邊被可持續發展的水培花園包圍，既有點綴作用，為室內空間注入生機，還可淨化空氣和提供新鮮食物。