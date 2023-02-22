受前男友詐騙風波拖累　朴奎利嗌委屈：幾時先擺脫到

韓國女團KARA隊長朴奎利2019年被爆與富三代拍拖，男方後來因為醉駕而惹爭議，即使後來她表示已與對方分手，但仍成為網民的攻擊對象，近日有消息指她的前男友捲入虛擬課幣詐騙案，朴奎利亦以參考人身份協助調查，她在受查時強調自己與事件無關，亦沒有收過任何利益。

她今日（22日）清晨與KARA隊友出發往日本，將在當地舉行見面會，其後她在社交網上載題目為「前男友爭議朴奎利」的報道截圖，寫道：「已經分手多久了...一切都令人很煩厭，甚麼時候才能擺脫呢」，其後她再上載長文：「想說的話有很多，但是不說了，身邊的人都安慰我說忍受一段時間，狀況就會好轉，我也是這樣想的，想着還能發生甚麼壞事。」

她指每當想要努力生活的時候，就會有新的事情發生令她再次受牽連，令她感到很害怕：「假如我是做錯了事，最錯的就是未能更早整理那段關係。」對於被指去日本是為了逃避，她說：「日本見面會是很早之前已經定好的行程，就如官方立場一樣，我跟那件事完全無關，請不要說得我是去逃亡一樣，請大家寫報道時依據事實。」

她坦言最近感到很無力：「老實說我現在甚麼都不想做，完全沒有意欲，在這個狀況下真正做錯的人還在背後生活得很好，我覺得非常委屈和難受，我想呼吸，很對不起粉絲和成員，因為我還有要做的事，不能隨意離開，請大家幫幫我，讓我能提起精神來。」