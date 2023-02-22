實試VR2頭戴式裝置　超逼真打機

虛擬實境（Virtual Reality簡稱VR）近年的應用愈趨廣泛，由上課、運動、睇片甚至睇樓都用得着，但講到最好玩，VR遊戲無出其右。PlayStation新一代頭戴式裝置VR2剛於2月底上市，無論舒適程度、接駁玩法、畫質感官均大幅改善。同場介紹埋一眾新款頭戴式裝置，帶大家投入虛擬世界。

簡易接駁

VR裝置早於多年前面世，可惜初代接駁繁複兼戴得唔舒服，玩得耐更容易頭暈，為玩家所詬病。新抵港的PlayStation VR2針對此問題，直接把4部攝錄機嵌入眼罩上，毋須外接鏡頭及影像處理盒，只需一條USB-C線接駁至PS5遊戲機，進行眼動追蹤及空間定位，10分鐘左右便安裝完成。而眼罩重量降至560g，並可經頭帶旋鈕調校鬆緊，配合鏡頭旋鈕及整合式通風孔，能調整焦點及減少起霧問題，「四眼」一族都戴得舒適。

沉浸舒適

上代容易使人頭暈，原因之一是單眼面板只有960×1,080解像度。今代4K HDR OLED顯示器升級至單眼2,000×2,040像素，刷新率為90/120Hz，並把可視範圍擴至110度，畫面清晰咗又闊咗。今代還加入透視影像功能，毋須除下頭盔就睇到真實環境。至於控制器VR2 Sense追蹤手部動作比上代更精準，並支援觸覺回饋和自適應扳機，例如拉弓會感受到張力，沉浸感大幅提升。

極致逼真

玩VR最緊要逼真，Pimax Crystal擁有QLED＋MiniLED混合屏幕，解像度高達5,760×2,880，並擁有160Hz刷新率，加上HDR演算法及Qualcomm XR2處理系統，呈現極致清晰的視覺效果。另一創新是它可更換透鏡模組，讓用戶調整像素密度及視野範圍，實現業界最高的42PPD規格。

升級開售

由Panasonic旗下Shiftall推出的MeganeX頭戴式裝置，原型機早於2020年亮相，經過多番更新終於確定今年3月發售。升級版每邊設有1.3吋Micro OLED顯示屏，提供單眼2,560×2,560解像度，合計輸出5.2K 10-bit高畫質。另提供標準版及商業版，前者設有頭墊，後者加入0~700°屈光度調節和鼻托。

輕巧佩戴

創維PANCAKE 1C是一款短焦6DOF VR裝置，主機僅厚35mm，重約189g跟一部手機相若，減低長期佩戴的疲憊感。同時採用Fast-LCD屏幕，每邊約2.1吋，支援90Hz刷新率、最大105度可視角，並可調校59~68mm瞳距及0~500°屈光度，有助減少眩暈不適。推出時有40款以上遊戲及200多段全景8K視訊。