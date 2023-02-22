懶理大S謠傳癲癇入院　汪小菲孖張蘭開直播和好

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚多時，一舉一動依然備受關注，其中大S突然被謠傳與具俊曄婚姻亮紅燈，具俊曄被網爆指捲入2.2億台幣（約0.57億港元）錢債事件，更指當時大S疑似因對方捲走自己的錢財，故激到癲癇症發作，要急送入院。不過，當時網爆配上的照片，卻被發現其實是台灣女星徐若瑄多年前因懷孕臥床多日的閉眼洗頭照。

今日，大S為了護夫透過其工作室發出聲明，除了拿出具俊曄的「無犯罪紀錄證明」，以此證明具俊曄並無所謂的案底，經紀人更表示，大S和具俊曄結婚後，網上假消息不斷，還有大陸媒體根據不實新聞或營銷號發文詢問她回應，大S夫妻是依規定完成所有相關手續，「拿不出良民證」的說法更是子虛烏有，而具俊曄現在人在台灣，沒有被遣返，希望有心人別造謠，也請網友不要被聳動假消息欺騙，讓對方賺取流量。大S經紀人更表示，之後會透過法律維護自身權益。

另邊廂，汪小菲早前曾因張穎穎疑與張蘭鬧翻，但隨住箍煲失敗並傳另有新歡後，近日汪小菲又突然與張蘭和好，現身直播，見兩母子走到豪宅外面，張蘭露出笑容幫兒子扣上大褸扣，又讚其新髮型好睇，上演一幕母子情深。