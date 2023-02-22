周柏豪撐無綫搞《大灣區音樂頒獎禮》：做法創新！

歌手周柏豪今日（22日）現身新城電台宣傳新歌《小船大海》，新歌由他監製，邀請柳重言作曲，作為送給父親去年70大壽的禮物，他稱父覫向來為人幽默，但收到新歌時只簡單回覆講句多謝，沒有表達過感動，不過周母就爆爸爸會上網聽此歌，認為父親只是內斂。

柏豪就坦言跟父親完全不同，育有一對子女，分別大女3歲及細仔1歲半，他喜歡日日同仔女講愛你，又會攬攬錫錫，熱愛表達情感，卻被女兒嫌棄，他說：「大女有次鬧情緒，我叫佢冷靜啲，就嫌我長氣，話可唔可以叫媽咪嚟令佢冷靜。」可能自己語句重複及頻密，加上語氣低沉，才令女兒覺得煩，他笑言：「冇理由訓導老師扮cute講嘢嘛！」

入行15年的他早前與TMG（TVB Music Group）完約，透露音樂方面現交由模特兒公司經理人負責，因一直簽大唱片公司，現時想嘗試新模式，他還有一部TVB劇《旁觀者》尚未播出，到時會配合宣傳。對於TVB今年會舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌》變成兩年一屆，他認為做法創新，令樂壇變得更熱鬧，也不擔心競爭大分薄獎項，自言會再努力一點，覺得受惠都是聽眾。

提到早前他在社交網以簡體字出Post捱批，他解釋因新加坡及馬來西亞也是用簡體字，自己沒有特別想法，想給甚麼人看便用哪一種字體。至於余文樂品牌的北京旗艦店將關閉，柏豪亦有留意，認為可能是商場策略，他稱與余文樂穿衣風格不同，直言無捧場。至於自己內地的時裝網店，則生意不俗，亦有錢賺，他說：「自己並非向賺錢出發，以玩為主要，街上見到年輕人穿自己的衫，快樂感覺是買不到。」提到好友連詩雅4月嫁期，他表示還未收到對方指令，問到女兒可會做花女？他就笑言怕女兒着得靚過新娘，搞寸party。

另外，今日最新財政預算案，他自言作為一家之主，很多方面也能受惠，他稱近年經濟不景，身體很多朋友也有財政問題，自己也有借錢給朋友，希望經濟變好，人人有工開。