下一隊BTS？XODIAC下月出道推新歌

集合韓國、香港、內地及印尼成員的2023年最強跨國性男團XODIAC將於下月推出新歌《Calling》。未正式出道的XODIAC被韓媒睇好成為下一隊BTS（防彈少年團），據韓媒上月報道，隨着BTS成員先後入伍，團隊將迎來3年空白期，又分析各大事務所睇準時機推出新世代男團，當中XODIAC榜上有名，被點名力爭新世代男團寶座。南韓熱度十足社交平台「idolissue」亦轉載相關消息，而另一南韓著名投票網站更進行2023年最有前途的pre-debut group投票，XODIAC亦被網民一致看好，以逾2萬票成功進佔第5位。

目前XODIAC正積極備戰為《Calling》埋頭苦練中，不過身為隊中隊長的LEX亦抽空接受兩大時尚雜誌專訪，下月踏入23歲的他對於出道在即大感興奮，坦言能夠出道是件非常幸福的事：「在公司受訓一年，初頭雖然都會覺得十分害怕，但只要堅持下來很快就適應了。」

LEX被選為隊長時大感受寵若驚亦感壓力大，不過都臨危受命。事實上比實際年齡成熟的LEX表示：「人生不是速度，而是方向。不要為了達到目標而心急，這只會做成反效果，應該要一步一步朝着方向。」LEX以「勇敢、魅力、自信」形容詞表達自己，更承諾要好好帶領隊友一齊奮戰下去，希望攜手將他們的歌曲帶給全世界認識，最希望XODIAC能成為如BTS（防彈少年團）一樣的全能偶像。

XODIAC去年更獲邀出席於日本東京舉行的《WEIBO Account Festival 2022》頒獎典禮，更先拔頭籌摘下「最具潛力新人男團」的殊榮，隊長LEX更贏得「時尚新人獎」。