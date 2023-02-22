劉浩龍今日「大婚」　謝霆鋒拍片賀師兄

藝人劉浩龍（師兄）今日（22日）於西九為其個人工作室「生意兄龍」成立舉辦記者會，除了工作室合夥人藝人林盛斌（Bob）及新歌《沒人坐的梳化》MV女主角陳欣妍到場外，大批圈中好友如楊千嬅與丁子高、小美及林小明亦送上花籃，而梁漢文、鄭希怡、郭偉亮、謝霆鋒及蘇永康等亦拍片祝賀師兄。

師兄受訪時笑言當今天是自己的大婚日子，希望公司日後能作多元化發展，自己亦會拍劇及推出EP，又希望能找一個比麥花臣更大的場地開騷。談到新歌MV，他坦言是「拍膊頭」下完成：「我自己拎咗好多道具，連抬梳化都係我自己㗎。」

至於Bob表示過去幾年跟師兄在不同的活動中合作過，今次更能有深度的合作覺得非常榮幸，大讚對方是一個好的藝人，透露稍後亦有機會跟對方一起投資不同的活動及製作等，問到可會搞節目？師兄即提議兩人可以搞「相睇騷」，笑指Bob經常想介紹女子給他認識，是一個很好的推銷員，Bob笑說：「我唔係淨係Send畀方力申㗎。」

而MV女主角陳欣妍則高興表示能與偶像劉浩龍一起拍MV很榮幸，MV中亦有挑戰演技的演出：「拍完先知自己原來唔識鬧交。（男友沈震軒成日就你？）我都有就佢，大家互相就下就係相處之道。」問到男友會否禁止她拍親密場面？她表示二人不會干涉對方工作，只會互相支持一起進步。