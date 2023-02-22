彭慧中陳星妤「馬爾代夫」水着大晒　高海寧都被嚇親

無綫女神高海寧、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）主持的無綫旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，今晚（22日）播出一集，彭慧中與陳星妤到曼谷有「迷你版馬爾代夫」的水上飄浮Cafe食Tea，Cafe以獨立小屋別墅設計，私隱度高，十足十馬爾代夫一樣，難怪兩位女神「打卡」打到手軟。彭慧中與陳星妤換上靚靚泳衣跟陽光玩遊戲兼影靚相，兩人身形甚弗，星妤的馬甲線更隱約可見，講到Keep弗之道，星妤說：「其實拍攝水着環節嘅時候，已經喺曼谷留咗一半時間，食肥咗少少，所以拍之前都有戒口，食一啲酵素類嘅食物，等肚仔睇落去細啲。平時嘅話都會定期做 weight training同埋body treatment，等身形睇落去比較Slim啲。」

昨晚（21日）一集，三位女神到過百年歷史的水上市場參觀，歎美食其間，星妤突然瘋狂大叫更大力攬住彭慧中，嚇得彭慧中也投訴謂：「我耳膜穿喇！」坐在前面的高Ling亦被星妤嚇親：「我都好驚呀！」 原來星妤是因見到蛇販玩蛇才喊驚，她說：「有好多條蛇呀！我唔知點解望望吓 呢度一條，嗰度又一條，好恐怖！」

Michael又帶了彭慧中與陳星妤吃船麵 ，由於細細碗容易食，眾人一吃就是50碗。而茹素的高Ling則繼續其泰國身心靈之旅，除吃素食壽司外，又帶觀眾體驗頌缽，試完頌缽後即時叉足電。