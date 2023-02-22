張敬軒幫魏浚笙醫「中二病」　反過來被「虐老」

由張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗》第2季推出，繼首集與DJ阿正玩按摩後，第2集則與「新一代男神」魏浚笙（Jeffrey）大玩密室逃脫，軒仔又化身醫師為Jeffrey「診治」他的「中二病」，過程笑料百出。節目播出不足兩日便迅速登上熱門影片第5位。

首先軒仔跟Jeffrey分析「中二病」的幾種形態，分別為幻想型、扮壞型、扮醒型、浮誇型及妄想形，期間不斷被Jeffrey篤爆他照稿讀兼搞破壞打斷說話，被新人繼續「虐老」的軒仔又好氣又好笑，不過軒仔也並非省油的燈，看準時機一舉反擊，篤爆Jeffrey拍戲經常NG，令Jeffrey一度語塞。

談到「自信」時，為了展示自信，軒仔便與Jeffrey來一場拗手瓜對決，不過純粹搞笑。二人又玩心理測驗，測試對另一半的忠誠度，雖然二人經常針鋒相對，不過軒仔亦直言：「但我覺得佢係我遇過有『中二病』嘅人入面最可愛嘅一個。」

為了測試Jeffrey的思維邏輯，便進行密室逃脫環節，深索和利用身邊物品或工具完成任務，逃離區域，限時45分鐘。在整個密室逃脫的過程中，Jeffrey的「中二病」又病發，幾乎所有難題都靠軒仔解開，而Jeffrey則是搞笑及搞事擔當，令得認真解題的軒仔哭笑不得。

逃離第1個密室後，二人繼續挑戰5星難度的主題密室，2人角色依舊，不過由於難度比之前大大提高，最後決定透過對講機求救，「獲釋」後Jeffrey坦言：「真係令人喪心病狂，我情緒頭先真係好低落，我從未試過咁想放棄一件事。」軒仔即謂：「你係第一個上嚟《軒公敲碗》覺得低落嘅嘉賓，哈哈。到最後一個遊戲，我係有啲唔忍心嘅，因為你發現開心果（Jeffrey）已經枯萎，有啲開始凋謝嘅感覺，所以慢慢了解到佢嘅死穴係乜嘢。」最後軒仔送上一隻「軒公敲碗」給Jeffrey作為回禮禮物。