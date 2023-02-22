Anson Lo出新歌　做貪錢的銀行家

男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）相隔9個月再次推出跳唱作品《MONEY》，在MV中他更大玩百變造型，務求為神徒帶來驚喜與新鮮感。MV中，Anson Lo扮演起貪錢的銀行家，自我簡介時說：「我呢個銀行大佬好鍾意見到好多顧客，用自己心愛或珍而重之嘅嘢同我換錢，見到大家咁貪錢，我都好開心，因為我嘅價值觀係好鍾意錢，呢個世界都應該咁樣做。」

不過在貪錢背後，銀行家全因被心魔糾纏，所以即使好有錢都不開心，內心深處最想得到的其實只是單純快樂感。Anson Lo說：「相信每個人都有自己想要捉緊嘅回憶、好珍貴嘅嘢，例如：親人、寵物、情侶送畀自己嘅禮物⋯⋯有好多嘢唔係淨係金錢先可以做到。」

為了演好銀行家角色配合歌曲主題，Anson Lo與團隊在MV細節及造型上都花了不少心思，他逐一介紹：「MV自己都有份構思，多得導演將我腦海嘅嘢執行出嚟，令到成個Idea變成好完整嘅故事，少少復古感覺，場景亦好認真雕琢，而咁多個造型都各有特色，其中銀行大佬Look係新嘗試，入行以嚟未試過喺表演上全額露畀大家睇，之前承諾終有一日會咁做，終於揀咗今次嚟試！加上想同上年跳唱歌有啲唔同，所以就加咗雀斑妝同埋髮型都誇張啲。賊仔Look都幾得意，全黑，加上4年嚟鏡頭前後都未戴過賊仔帽，再配埋我精心挑選嘅眼鏡，成件事好襯。」

Anson Lo再次推出跳唱歌，最希望能帶來新鮮感：「上年嘅《King Kong》同《Mr. Stranger》比較爆發性、黑暗少少，有型少少，今次想帶畀大家玩味感好重，有少少誇張都冇所謂，希望大家一齊會聽到有開心感覺。」