吉野千歲波圓肉潤　玩轉地盤

好多行業都係聘請男性為主，唔係話性別歧視，而係體力勞動工作如地盤紥鐵等，的確係男性較為勝任。不過，巨乳寫真妹吉野千歲，最近就化身成為地盤妹，究竟佢搞邊料呢？

甜美H奶

唔知大家記唔記得，早幾年有位「運輸界蘿拉」廣為本地傳媒報道，主要係因為呢位蘿拉生得靚女，而且罕有地從事需要強勁體能嘅搬運工作。其實好多女仔都係巾幗英雄，工作能力絕對唔會輸蝕畀班男人，各位男士真係要好好檢討一下自己喇，唔係社會地位隨時不保呀！而今日同大家見面嘅吉野千歲就唔係搬運女工，而係化身成地盤妹。

今年23歲嘅佢樣子嬌俏可人，散發出一股天真稚氣，而且笑容甜美，令人一見傾心。身材珠圓玉潤，體態帶點肉感，但上圍擁有一對激凸H奶，令呢副胴體依然具備誘人嘅曲線美。

心繫家鄉

千歲喺2018年投身寫真界，不過佢當時只係「假期寫真妹」，點解咁講呢？因為佢平日要返工，只會喺放假日子先會拍寫真，不過佢並唔係返朝九晚五嘅OL，而係喺打鐵工場工作，成日要出入工廠同建築地盤，亦因為呢個原因，最近獲得一間建築企業睇中搵佢做地盤妹拍片，擔任主持介紹一下佐賀縣建築業界嘅最新資訊，仲會訪問喺地盤工作嘅職業女性，等大家可以了解到建築界唔係陽盛陰衰。

而出身於佐賀縣嘅千歲，喺寫真界就有「佐賀縣之至寶」之稱，而阿妹本身亦一直心繫家鄉，表示好想搵更多機會返家鄉工作以及介紹當地嘅風土民情，更重要嘅係可以趁機會探爺爺嫲嫲，千歲真係好乖女呀！

喺吉野千歲嘅社交網中，除咗可以睇到好多佢酥胸半露嘅寫真照外，仲可以留意埋佢最近忙緊乜嘢工作，粉絲們一定唔可以錯過喇！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：37H-24-36