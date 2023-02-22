如果屋企有個私密度勁高嘅後花園，大家會用嚟做乜？種花種菜？咁未免太冇趣喇，應該學吓今次推介呢3套作品咁，盡情享受呢處冇人打優嘅私密禁地，玩到高潮迭起！

偷食性地

屋企有個私密後花園，索女竟然心思思想偷食？講緊嘅係呢套《Baby Got Boobs #27》，由Brazzers出品並搵嚟Savannah Sixx、Desiree Dulce、Gabi Gold等脫星演出，故事講佢哋與男友同居，因為備受冷落，空虛之下發現鄰居係個型男，於是主動約對方到後花園偷食。雖然劇情老土咗啲，但勝在一眾脫星傾力演出，埋身肉搏更流露出真實高潮反應，最啱深宵時分觀賞，絕對睇得興奮！

銷魂裸曬

唔少人都鍾意曬太陽，若然屋企有個私密度相當高嘅後花園，自然成為日光浴勝地，只係喺Zero Tolerance推出嘅《Oiled Up Natural Tits #4》中嘅後花園更係一個日光浴「性」地！由Mike Quasar執導，Chloe Surreal、April Olsen、Jazlyn Ray等巨乳脫星參演，乳量十足嘅演出陣容已經夠晒睇頭，加上挑逗味濃嘅裸體推油火辣演出，更係極具視覺刺激，配合猛烈嘅肉體碰撞，果然係銷魂無比嘅作品。

美腿誘惑

由片廠21 Sextury Video製作嘅《Footsie Wonderland》，顧名思義以美腿為主題，搵嚟Lana Roy、Geisha Kyd、Kaisa Nord等長腿脫星演出，故事發生喺一間大宅內，住咗一班索爆模特兒，由於佢哋衣着性感，挑起一眾來訪型男嘅慾火，不過又唔可以怪班男人鹹濕，索女配美腿加埋大宅嘅後花園作為曳曳性地，係男人都心郁啦！

碟評

以秘密後花園為主題嘅四仔，通常都係零劇情嘅作品，而喺今次3套作品中，唯一有劇情元素嘅《Baby Got Boobs #27》，算係比較有新鮮感，最重要係片中每位脫星都身懷巨乳，對胸奴迷嚟講冇理由唔撐啫！