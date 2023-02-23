【是日通勝】

農曆二月初四

癸卯年 甲寅月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：開渠、放水、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：12、22、34

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

金牛座：迎來平淡一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

雙子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

巨蟹座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

獅子座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

處女座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天秤座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

天蠍座：事業受太多因素影響，需要保持細心及耐性。

人馬座：運勢好到不得了，愛情事業都無任何煩惱。

山羊座：財政狀況有望取得突破，獲一筆意外之財。

水瓶座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

雙魚座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 正財旺

（跌）馬 脾氣差

鼠：得到上司的鼓勵，面對挑戰毫無懼色。

牛：正財旺，得貴人相助，有望升職加薪。

虎：專注力強，能攻善守，謀事無往而不利。

兔：鬥志減弱，無心工作，易被上司責難。

龍：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

蛇：才華未能盡展，心情差，但不要氣餒。

馬：是日沖煞，脾氣比較差，容易得罪人。

羊：反應慢，行事不夠精明，破財風險大。

猴：客似雲來，創業者有機會接到大訂單。

雞：單身者宜多外出，不難遇上心儀異性。

狗：投資運不錯，有可能收到利好的消息。

豬：幹勁十足，外出洽談公事容易有斬獲。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

催谷財運

「師傅，究竟有冇方法可以速發？」以上問題，相信冇聽過1,000都有幾百次，大家都渴望有朝一日能夠飛黃騰達，究竟自己有沒有這個條件呢？

首先，我們要知道自己生財的來源是甚麼？第一，假如你現在做着一份收入穩定的工作，試問速發的渠道可以是甚麼？第二，假如你是做生意的話，究竟屬於甚麼行業或工種呢？

有些行業是純靠勞動力來掙錢，即靠一雙手一對腳，例如裁縫、理髮、裝修等，但每天只有24小時，時間會限制你的生產力；當生意好，收入會提升，是可以積少成多，卻不會急速發財。

縱然收入增多了，可是大部分人不會察覺到「充裕」的感覺，無論月入2萬或20萬，其實都有各自的開支渠道，例如吃雞肉轉為無激素雞肉、吃蔬菜變為吃有機菜，同樣是日本旅行，住宿由普通房轉位一泊兩食，就連風筒也可以由兩百元變成兩千元……生活質素提升了，開支大了，所以感覺不到自己存款富裕了，原因盡在於此。

怎樣才能令自己真正富裕？ 除了營商技巧，致富的另一方法便只有正確投資了！