娛圈單打︱盛世美顏冇跌Watt　女神快啲再拍劇

韓流女神全智賢自2021年拍畢劇集《智異山》後一直神隱不見人，專心回歸家庭生活，直到日前終於出山，遠赴倫敦參加代言的國際品牌時裝騷。不見不知道，一見嚇一跳，全女神不僅風采依然，直情狀態大勇，即使跟小11歲的國腳孫興民世紀同框，一樣沒有違和感。

全女神更化身小粉絲，向孫興民索取簽名，弄得這位國寶級足球員「紅都面晒」。有口痕友謂，全女神2001年憑《我的野蠻女友》爆紅全亞洲，孫興民不過9歲，小時候的小孫有沒有「J過」全女神只有他自己知，但廿多年後兩人一起同場現身惹起哄動，可能孫國腳也始料不及。

這也難怪，皆因全女神這一次現身可謂光芒四射，模樣跟野蠻女友時期分別不大，時間完全沒有在她臉上留痕。更難得的是，全女神絕非南韓流行的「整容臉」，就算已屆41歲中女之齡，絲毫沒有斧鑿痕迹，是純天然美人。

眾所周知，全女神星途看似一帆風順，但也經歷過低潮期。野蠻女友讓她嘗遍爆紅滋味，可惜無以為繼，直到2013年《來自星星的你》千頌伊一角才讓她再創高峰。可惜《智異山》卻搭沉船，儘管全女神「犧牲色相」，全劇無靚衫和淡妝上陣，但劇情不吸引，收視慘遭滑鐵盧，部分合作多年的品牌甚至割席拒再合作。此後全女神深居簡出，專心相夫教子，只偶爾透過其他廣告露面。

今次出席國際時裝騷，全女神再次讓人驚艷。女星40歲打後要再當愛情劇女主角不容易，粉絲都渴望全女神快快拍劇，別浪費「最後的青春」。