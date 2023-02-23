東方日報C1：雙視帝開路！龔嘉欣《強》勢再衝后

龔嘉欣近年有不少口碑佳作，奈何每次都跟視后獎項無緣。據知6月她將開拍新劇《企業強人》，更有2大視帝陳豪及譚俊彥「加持」，實行遇強愈強，為衝擊明年視后發力！另外，正籌備開第2間自家餅店的她，坦言獲不少貴人相助。

藝人龔嘉欣自19歲簽約無綫後，至今已入行15年，演技了得的她出名搏命，近年每部作品都瞓身演出，拍劇集《殺手》時更打到右手尾指斷筋、踢腳時落錯位𠝹爆肉要縫3針。在熱播劇《新四十二章》中，繼續打戲連場的她逃不過全身損傷，被威吔𠝹傷手，又撞爆鼻險毀容。

如此拚命演出，惟嘉欣一直與「視后」擦身而過，2020年憑着與視帝黎耀祥及陳豪合作的《殺手》獲提名，最終卻大熱倒灶，不敵蔡思貝，最終只奪馬國視后。上屆台慶頒獎禮，她憑着與視帝譚俊彥合作的《十八年後的終極告白2.0》再度出擊，但竟然視后10強不入，令人嘩然！不過遇強愈強，據知6月她將開拍新劇《企業強人》，擔正女主角的她再度與2大「舊相好」陳豪（阿Mo）及譚俊彥（Shaun）合作，飾演正能量的強人角色，其演技毋庸置疑，有望衝擊明年視后！

餅店擴張 一呼百應

雖然嘉欣樂於繼續做打女，但今次在《企》劇中，終於可轉打心理戰，她說：「今次唔使打，角色係好有正能量嘅人，都好開心。同阿Mo真係合作過太多套，Shaun又係一個好勤力嘅拍檔，大家已經好有默契，所以應該會拍得好順利。我聽咗古仔，同監製羅永賢、編審傾晒劇本，造型上大概有概念。」她指初入行時與鄭嘉穎拍的《拳王》亦是由羅永賢監製：「咁多年後再合作好期待，我成日都覺得身邊好多人幫我、畀機會我，好感恩。」

演藝事業繼續拚搏，而向來理財了得的嘉欣30歲前已做業主，買下近千萬的豪宅，被指是圈中小富婆。她早前在尖沙咀開了自家餅店，生意不俗，據知正為開第2間餅店作籌備，她受訪時透露：「依家都一邊籌備一邊等開工，其實一路有好多商場邀請，亦畀咗好好嘅Offer，呢排喺度計緊Budget、諗Logo同舖頭設計啲嘢，身邊有各行各業嘅好朋友義務幫手。佢哋唔肯收我錢，話想出力支持我，感恩身邊有咁多貴人幫忙！」問到貴人是否包括之前傳緋聞的日籍甜品大師松岡哲也？她笑說：「唔知喎！冇同佢傾過呢個問題！」不過相信對方屆時必定會自動波幫忙！

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