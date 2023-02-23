「上海商業．博愛單車百萬行 2023」　Sanrio 家族成員伴你暢遊昂船洲大橋

博愛醫院董事局候任主席陳首銘博士（左六）、上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生（右六）聯同一眾主禮嘉賓，包括活動「愛心之星」黃金寶先生, SBS, MH（左五）及方力申先生（右四）、「Star Rider」馬詠茹小姐（左二）及馬曉晴小姐（右二）、博愛醫院董事局周駿達副主席（右五）、黃曉君副主席（右三）、陳國基副主席 MH（左四）、廖齡儀副主席（左三）、韓嘉軒副主席（右一）、曹思豪副主席（左一），為「上海商業．博愛單車百萬行 2023」主持亮燈儀式。(客戶提供)

【營業資訊】由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之年度單車盛事「上海商業．博愛單車百萬行 2023」，將於 4 月 16 日（星期日）假昂船洲大橋載譽歸來！這項全港最大型的單車慈善籌款活動，今年破格聯乘 Sanrio 家族成員，更派出三位人氣角色驚喜現身活動發布會，聯同多位星級嘉賓攜手為活動掀開序幕，鼓勵市民多踏單車、擁抱健康生活，同時為全港最大的安老院舍「博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募經費，倍添意義。

Sanrio 家族成員 x 運動巨星．跨界號召全城為慈善動起來！

博愛單車百萬行向來是全城期待的年度盛事，歷年總參與人數超過 5 萬人；今屆在闊別三年後載譽回歸，不但破天荒聯乘 Sanrio 家族成員，更邀得多位體壇明星參加，與市民大眾一起為慈善「踩到盡」！

為隆重其事，大會日前舉行「上海商業．博愛單車百萬行 2023」活動發布會，邀得博愛醫院董事局候任主席陳首銘博士、上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生、活動「愛心之星」黃金寶, SBS, MH 及方力申、「Star Rider」馬曉晴及馬詠茹，以及特別嘉賓 Bad Badtz-Maru（XO）、Pompompurin（布甸狗）及 Ahirunopekkle（AP 鴨）為活動掀開序幕。

博愛醫院董事局候任主席陳首銘致辭：「本院由衷感謝『上海商業銀行』連續六屆冠名贊助此別具意義的活動，推動香港單車運動發展，並為本院籌募理想善款，寓運動於慈善。我們希望『上海商業．博愛單車百萬行 2023』能號召 6,000 名單車愛好者及熱心人士一同參與，為本院興建全港最大的安老院舍『博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍』籌募善款，為有需要的長者提供適切服務。」

冠名贊助商上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志表示：「本行客戶、同事們，以及支持他們的善長，已經做好熱身，整裝待發，有錢出錢，有力出力，為博愛醫院、社區、社企創造善款數字，節節上升！」

多年來熱心支持博愛單車百萬行的活動大使任賢齊，雖然身在內地未能出席發布會，但亦特意拍攝影片與大家見面，呼籲各界人士踴躍參與：「在昂船洲大橋上踏單車感覺真的特別自由自在，歡迎大家一起來！今屆還有 SANRIO 家族成員與我們一起踏單車，快點加入我們，同時支持博愛醫院的慈善社區活動！」

擔任活動「愛心之星」的「亞洲車神」黃金寶偕「飛魚王子」方力申現身力撐，更在台上與今屆「StarRider」前香港花式溜冰代表馬曉晴、前香港單車代表馬詠茹即場上演一場前哨戰，分組以單車遊戲比拼，更獲博愛醫院董事局候任主席陳首銘博士及上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生慷慨解囊，即場合共捐款港幣$200,000 為「上海商業．博愛單車百萬行 2023」率先籌得首筆善款，打響頭炮！

現已接受報名！召集廣大 Sanrio 粉絲「舉腳」支持

「上海商業．博愛單車百萬行 2023」現已接受報名，今屆參加者可獲 Sanrio 家族成員主題紀念品包、限量版單車衣及慈善紀念品，別具紀念價值。不論你是 Bad Badtz-Maru（XO）、Kerokerokeroppi（青蛙）、Ahirunopekkle（AP 鴨）、Pochacco（PC 狗）還是 Pompompurin（布甸狗）的粉絲都不容錯過！

歡迎6歲或以上人士踴躍參與，有意參加人士，請即登入官方網頁進行網上報名，或以郵寄方式遞交表格。截止報名日期為2023年3月8日，名額有限，額滿即止。