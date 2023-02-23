愈用愈肚餓？鵝油護手真係Work？

香港人最鍾意斬料加餸，除咗最常見的斬大嚿叉燒，油香肉嫩的燒鵝和滷水鵝都是送飯必備！有識食之人不止吃鵝肉，還會將鹅之精髓－鵝油拿來拌飯或作料理。但點諗到鵝油除咗食得落肚，原來仲可以用來製作護手霜。咁……搽上手會唔會散發陣陣鵝油香味，好快肚餓呢？

鵝肉店推出護手霜

原來這一款由嘉義祖傳三代鵝肉店「湯城鵝行」推出的鵝油護手霜，由來亦有段古。負責人表示因為在料理過程中，手部經常接觸到鵝油，意外發現鵝油不僅質地輕柔，吸收度也有別以往所接觸過的植物油，便萌生這個構思。於是花兩年間研究，終於打造出鵝油護手霜。此護手霜雖採用萃取後的高膽固鵝油製作，但由於人體肌膚的角質細胞間脂質本就有30%由膽固醇組成，而且製作過程中採用特別技術，因此即使護手霜加入鵝油萃取成分，質地也輕盈易吸收。加上鵝油萃取還富含Omega-3、Omega-6、Omega-9及維他命E等營養素，搭配從油菜提取出來的天然植甾醇，有效紓緩及修護乾燥雙手。此外，因產品味道經過特調，整體以玫瑰香味為主，前調為小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝味，中調為木蘭花、玫瑰花、鈴蘭味，後調則是香柏木、琥珀、蜂蜜，聞起來非旦沒有油膩味道，更帶有淡淡清香。

潮流興跨界合作

其實美食x美妝保養的跨界合作多的是！單是去年美韓兩地就已經有多個融入美食概念的美妝及護膚產品出現。其中美國連鎖餐廳Applebee's便邀請美妝品牌Winky Lux合作推出4款靈感來自Applebee雞翼醬的唇蜜—Saucy Gloss系列；Dunkin' Donuts就攜手elf Cosmetics將香甜的甜甜圈化作彩妝；而來自韓國的Etude House則與意大利威化餅Loacker合作推出眼影盤、胭脂及唇彩。來到今年1月，日本自然科學護膚品牌更從甜美多汁的甘王草莓中抽出萃取成分，再結合士多啤梨果實萃取中所含乳酸桿菌及麥芽糊精，研發出全新的甘王士多啤梨去黑頭卸妝膏，配合草莓為靈感的酸甜香味與可愛包裝，士多啤梨控必定入坑。