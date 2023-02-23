運用吸引力法則發達！博士教你點先做到姜濤女朋友

可能大家都聽過「吸引力法則」（Law of Attraction），甚至睇過《秘密》（The Secret）呢本書，但依然對吸引力法則係咪有效感到疑惑。有見及此，主播嘉琪喺今集《跟琪流行》就搵嚟呢方面嘅專家、美國超個人心理學博士賴柏諭為大家講解到底點先可以「心想事成」，獲得金錢、愛情同健康！

賴博士作為整合靈性心理學（ISP）創始人，表示吸引力法則背後可以用科學解釋：「能量係互相吸引嘅，我哋有咩思想同情緒，就會吸引到類似嘅人同事、相關嘅能量頻率到自己生命入面。」佢又指其實每個人或多或少都體驗過吸引力法則，例如當你想傳訊息畀某個人，對方突然就傳訊息畀你，但呢啲係隨機發生，而吸引力法則係要做到令某件事隨需要發生。

至於香港人最想發達，到底吸引力法則幫唔幫到手？賴博士就話只要明白當中原理，理論上人人都可以成為富翁。此外，唔少人都想透過吸引力法則復合，甚至係吸引自己鍾意嘅人，賴博士亦肯定地表示可以做到，更喺片入面具體地教大家詳細步驟，睇嚟做姜濤女朋友不是夢喇！佢仲會教大家點樣更容易心想事成，甚至靠想像輕鬆減肥，想知道點做，就要睇今集《跟琪流行》！

場地：整合靈性心理學培訓學院