【在家蒙特梭利】Robynn：增強仔女自信心必學！

Robynn葉中月本身是人類發育及心理學系畢業，曾做過自閉症兒童行為治療師，現在甚至大談蒙特梭利教學法！身為媽咪又或者準媽咪的你，立即睇片學習！原來自己都可以在家中教到呢！

Robynn指早陣子因疫情而減少外出、被迫在家，因而修讀了一個蒙特梭利證書課程，她指這種教學法主要針對0至3歲的小朋友：「因為我相信育兒嘅嘢，同佢（蒙特梭利）嗰套真係好似，佢係一套好好嘅教育法。」修讀證書的過程中學了很多，並在家進行蒙特梭利教學法，需要給予小朋友機會去獨自完成一些東西，例如囡囡不小心打翻水，Robynn從不會責罵或幫她，反而會說：「咦，呢度濕咗噃，我哋應該點呀？」經過反覆的練習，囡囡就會去拿抹布自己拭乾。

Robynn提到蒙特梭利教學法不僅令囡囡自理能力提高，並會讓她有一種責任心和自信心，「佢發覺自己可以做到一啲嘢，其實畀到好多confidence（自信）。」另外，由於Robynn曾是自閉症兒童行為治療師，她表示家長不要覺得這些小朋友頑皮，需要有耐心和耐性，給予他們釋放的空間，但讓他們知道這是得不到想要的，相反當他們乖巧的時候，就給予多一點愛和注意，甚至乎找一些機會去稱讚他們。