【食肉獸注意】扒房烤肉有新店　食店又有新菜單登場

雖然近年經常推廣多菜少肉，但對食肉獸來講，高質的肉食始終不可或缺。近日有餐廳推新菜單，無論是日式燒肉、西式牛扒或烤肉都有得揀，偶然放肆一次都值得原諒。

日本和牛涮涮鍋

日式涮涮鍋在香港相當普遍，大部分價錢親民。近日於銅鑼灣開設的「牛陣はなれPlatinum Label」 走高級華麗路線，店子以侘寂風作設計主題，以木系和簡約布置。店內推出多款精選涮涮鍋套餐，推介「特選鹿兒島縣產A5 黑毛和牛涮涮鍋套餐」，套餐有多款菜式，前菜四品有磯煮原隻鮑魚、雲丹炙燒帆立貝、日本產黑毛和牛他他及醋漬番茄。其他菜式有澳洲特級安格斯牛的白金牛舌、鹿兒島縣產黑毛和牛赤身肉配雲丹海膽、野菜盛合、黑毛和牛 火炙金箔壽司等，重頭戲是鹿兒島縣產A5黑毛和牛西冷，食材選用日本鹿兒島自家牧場的野崎牛，輕輕一涮，油香肉嫩。最後來一碗雜炊，最是滿足。另一款「今月之海鮮盛合涮涮鍋套餐」，除有多款菜式和蔬菜，還有每月的新鮮精選海鮮，今個月就有北海道松葉蟹腳、廣島牡蠣及油甘魚。為慶祝開張，客人於春日期間惠顧，可免費追加有機句之野菜盛合1客。

周日烤肉

高質肉塊經過燒烤，香氣和肉味都得以提升。中環小酒館 69 on Jervois Bar and Grill推出大英周日烤肉，餐廳於中午12時至晚上7時提供4道菜的滋味盛宴。客人先享用一客熱湯，便可品嘗傳統雞尾酒蝦、焗釀大啡茄或凱撒沙律，主菜有烤牛肉或是日精選烤肉選擇，配鴨油烤薯仔、芝士椰菜花、約克邵布甸和蔬菜，加指定價錢可無限暢飲雞尾酒、指定氣酒酒或葡萄酒，用來配菜最好不過。甜品有蘋果金寶或布甸配香桃或雲呢拿雪糕，意猶未盡的話還可額外點選芝士拼盤，讓品味過程更完美。

澳洲和牛

日本和牛外，澳洲和牛亦廣受歡迎。銅鑼灣柏寧酒店SKYE近日推出多款新菜式，喜歡牛肉的客人，可以選擇用澳洲Westholme和牛入饌的菜式，這款和牛於當地北部牧場飼養，富牛香和大理石花紋，單點菜式有M5和牛戰釜頭牛扒，淋上濃郁的醬，啖啖肉又嫩滑。2月27日會推出M5和牛西冷配波本威士忌忌廉和法式紅酒汁。午市套餐就有和牛他他配意式吞拿魚醬汁泡沫及羅勒啫喱、紅酒慢煮和牛面頰肉等，菜式由現時至3月供應，隨時隨地都可以開心鋸扒。

大啖各地靚扒

每個地方的牛肉都各有特色，尖沙咀的Maison Gaia近日推出全新的頂級牛扒伴任食前菜甜品自助晚餐，自助吧有意式風乾火腿、頂級芝士、自家製特色前菜、日式雜錦壽司、是日餐湯、及各式沙律菜等任君選擇，主菜的牛扒選擇相當多，由日本A4和牛、澳洲和牛釜頭扒、北美T骨牛扒、西冷和肉眼扒都有供應，另外可揀加拿大豬鞍、法式春雞和燒波士頓龍蝦等，矻過主菜後，慢慢品嘗甜點，肚皮大滿足。星期一至五的午市則有精選4道菜牛扒套餐，頭盤有蟹內番茄莎莎脆多士、牛油果鮮果沙律或餐，主食以牛為主角，可揀和牛芝士漢堡、燒和牛橫膈肌配芝士焗番茄意粉、香煎牛柳配法式鵝肝等美食，午餐亦奉送任食甜品自助吧。在這個2月，餐廳有2人同行1人半價的優惠，客人於晚餐時段只要惠顧1款主食，便可享用免費任食沙律前菜自助餐。

煙熏燒牛肉

經過煙熏的肉類，味道濃郁又帶起陣陣香氣。香港瑰麗酒店美式扒房及煙熏房HENRY逢星期日推出新的煙熏燒牛肉晚餐，前菜可選新鮮生蠔或虎蝦，第2道菜可選加五花腩和藍芝士等食材製作的椰菜沙律或加波士頓龍蝦炮製的南瓜周打魚湯。主菜是重量級的招牌12安士煙熏燒牛肉，食材選用美國加州指定牧場的牛小排，煙熏至肉嫩後配牛肉汁或辣根鮮忌廉，芳香入味，加指定價錢可轉18安士招牌牛肉部位。客人也可按需要追加牛骨髓、珍寶蟹肉餅或波士頓龍蝦，最後以熱情果慕絲或菠蘿翻轉蛋糕作結，微酸果香剛好中和了肉的膩。

德州式煙熏肉

有指煙熏美食於美國南部起源，肉類加入煙熏烹調方法，加添層次。旺角新開的Smokehouse Bar & Grill ，主打煙熏慢煮及燒烤美食，當中有傳統和創意菜式。肉食獸必選的肉類盛宴，內裏包括煙熏牛胸肉、墨西哥辣椒芝士腸、圖林根腸、烤豬肋骨和手撕豬肉等，適合2至4人分享。牛胸肉醃後以欅木進行煙熏慢煮，肉嫩味濃。其他還有24小時煙熏慢煮牛肋骨和煙熏孜然羊肉串等，啖啖肉最滿足。早前餐廳請來美國名廚Jay McCarthy來港擔任客席主廚，由現時至3月會額外供應如牛肉眼、羊T骨等指定肉類菜式。另外亦供應雪松木板烤三文魚、炭烤爐魚、燒烤味豬柳絲漢堡和雞肉手工意粉等海鮮和主食，配特別設計的煙熏雞尾酒，令人難忘。