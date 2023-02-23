靈敢侶情：香港人的無奈

早前，跟幾個來自東南亞某地的人聊天，為免掀起罵戰、被認為我以偏概全，是哪個地方我就不說了。

對話中，我們說起「洗衣服」這話題，到我說話時，我先用「我很少洗衣服」作引子，打算稍後加以解釋，但已被其中一人指責：「衣服都不懂洗？你生活白痴嗎？」

「我不是不懂洗，是環境令我很少洗。」正當我想加以解釋時，其他人已將我標籤成：

「我看她是不會做家務的啦！」

「對！就是那種只會賺錢，不會打理家庭的女人。」

待他們說完，我解釋：

「我過去租的四間屋，有的只有150呎，真的容不下洗衣機；有的是戰前唐樓，水和電費都比新建的樓宇更貴，自己洗真的不划算。加上，我一個人，兩星期才洗7磅衣服，現在店裏又有很多事要處理，經常要工作至凌晨，不自己洗反而更省時省錢。」

無奈地，他們並沒有把話聽進去，依然滯留在「正常的民居最小都600呎、自己能做但不去做就是懶」的概念質問我：

「房子怎可能這麼小？你騙人！」

（香港很多房子都這樣，沒有騙你。）

「你不自己洗衣服，那你找誰洗？」

（洗衣店啊！香港有很多。）

「不就是懶！只會用錢解決問題！」

聽到「只會用錢解決問題」這句，我有點生氣，於是反問他們：「我賺錢養自己，找洗衣店代勞讓自己睡多點，有何不妥？」

結果，他們先像喊口號般叫囂：「你就是生活白痴！」然後由一位較年長作總結︰「我想，她跟朋友聊的話題，只會圍繞着買哪個手袋、買甚麼股票，又怎會去洗衣服？」

好吧，我放棄了！身邊的朋友、和看着我出道至今的讀者們，知道我絕非這種人就夠，我就坐着讓這群人霸凌算了。是有想過離開的，但別人對自己無禮，不代表我要無家教。

每個地方的人，都會因應環境去建立合適的生活習慣，別人只是跟我們不一樣，哪有對或錯？下次跟香港以外的人聊天，記緊不要像他們這樣︰少少事大呼小叫，大事卻做不了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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