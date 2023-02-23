【營事檔案】番茄粟米獅子狗羹　攝取多種蔬菜養分

有時間想暖身，但又不想花時間煲湯的話，一道蔬菜羹就十分適合了。可以利用家中剩下的蔬菜，加上粟米蓉及番茄作主要調味，大約10分鐘就可以完成。除了暖身以外，更是一個攝取多種蔬菜營養、小朋友都會乖乖食菜的好方法！

茄紅素 加油更易吸收

番茄含有豐富的茄紅素已經聽不少，不少人更會以車厘茄作為小食，或加酸梅製成梅子番茄，十分開胃。茄紅素是一種抗氧化物，可以減少自由基對身體的傷害，因此有防止肌膚和血管老化的作用，是不少女性抗衰老着重的營養。然而，茄紅素屬於脂溶性維他命，和油一起烹調或煮成湯的話，就可以大大提升吸收率。如果想攝取番茄的茄紅素以達到抗氧化的作用的話，就可多以炒或煮的烹飪方法處理番茄。

獅子狗 低脂高鈉

平常假期在家中簡單煮一個麵或火鍋時，都少不了各式各樣的丸類；除了魚蛋、牛丸、墨丸等，獅子狗都是一個十分方便的選擇，快熟好味。獅子狗與魚蛋相似，都是以魚漿作為原材料再加工而成，以熱量及脂肪來說，獅子狗都不算高，一條獅子狗大約40卡，0.7克脂肪左右；但當中的鈉質就相對較高，大約有170毫克左右，因此患有高血壓的人士就要小心進食分量了。

【番茄粟米獅子狗羹】

材料：

番茄 1個

金菇 半扎

粟米蓉 1盒

獅子狗 4粒

調味料：

蒜頭 2瓣

雞湯 125毫升

做法：

1.番茄切件、金菇切段、蒜頭切粒後備用。

2.鑊中加入蒜頭及番茄炒香。

3.最後加入金菇、粟米蓉、獅子狗、雞湯及半盒水煮至變稠後，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。