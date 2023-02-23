劉馬車《造星V》被叮　鬧完花姐再鬧MIRROR係垃圾

自稱「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，昨日（22日）到九展ViuTV門外分享心聲，綁上紅頭巾的劉馬車聲稱早前曾到ViuTV面試參加真人騷《全民造星V》最終被淘汰，更被花姐（黃慧君）及導演等人奚落，還提議他扮「黐線」或許會有市場，他説：「如果你哋今日想睇我發癲、搞事，咁你哋會好失望，我唔會做呢啲嘢。」他公開感謝花姐令他明白娛樂圈的黑暗及潛規則：「ViuTV話俾機會年輕人追夢，但為追收視譁眾取寵，咁你繼續同你嘅姜B，根本唔係想接受真心參加嘅年輕人。」

他表示歌手羅力威曾就事件私訊鼓勵他，令他十分感動，他大讚對方是追逐名利的娛樂圈下的清泉，替對方不值之餘再次大鬧花姐：「羅力威係純粹做音樂，好低調，所以喺樂壇生存唔到，你繼續捧你嘅MIRROR啦！唱乜嘢歌呀？難聽啲講句係垃圾，咁都上到紅館。」

他表示事件暫時告一段落，不會有後續行動，表示希望花姐知道她對他的奚落只令他短暫不快，但並不會打擊到他：「山水有相逢，好多嘢講唔埋，可能將來花姐會哀求我參加《造星VI》呢？」他更乘機宣傳自己有份參加的另一個遊戲節目《全民林寶》，聲稱勝出者可獲得價值3百萬的超級跑車一部。