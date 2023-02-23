「樂壇教父」Uncle Ray設靈　許冠傑痛心疾首

有「樂壇教父」之稱的 Uncle Ray郭利民（原名Reinaldo MARIA CORDEIRO）於上月13日離世，享年98歲，今日（23日）於香港殯儀館設靈，下午四時至六時舉行公祭，七點進行追思會及追思彌撒，翌日在聖若瑟堂進行喪禮及安息彌撒，彌撒後靈柩移送歌連臣角火葬場火化。

縱橫香港廣播界逾70載的Uncle Ray德高望重，治喪委員會包括殿堂級歌手，「歌神」許冠傑與校長譚詠麟擔任委員會副主任，委員有張學友、林子祥、葉蒨文、葉麗儀、陳美齡等。

Uncle Ray的靈堂以白色簡潔布置，並以天主教儀式進行喪禮，靈堂正中放上他帶上帽子面帶微笑的遺照，左手面放上他的遺物包括MBE勳銜、銅紫荊、銀紫荊星章、唱片、剪報、帽子等。中間放上家人與契仔周舜河（Andy）的花牌，其餘送上花牌的圈中人包括徐小凰 、許冠傑、張學友、邵氏影城仝人、陳美齡、倫永亮、廣播處長張國財、香港電台等。

許冠傑一早已到達靈堂致祭，於下午3時37分由張文新、周國豐和Uncle Ray契仔周舜河（Andy）送別離開，在殯儀館門外，許冠傑向傳媒揮手示意，講到痛失好友，他說：「好傷心呀，因為以前經常一齊夾band 。」