張學友過盡千帆又十年　新歌道盡人生起跌

歌神張學友推出全新國語單曲《又十年》，用淡然的口脗，道盡人生裏的聚散離別，歲月中的往事如煙。歌曲平實，旋律又簡單易記，學友想起第一次聽Demo就對歌詞的意境留下非常深刻印象：「這首歌詞所寫的正是我過去的人生最活生生的寫照，讓自己不知不覺唱着唱着眼眶便泛起淚光。」年紀漸漸增長才發覺自己是被時間追着跑，一眨眼又是一個十年，連想停下來喘口氣都是奢侈。沒有經歷過歲月的洗禮，是不會有如此深刻的領悟，年過60走過人生高低起伏的學友，在詮釋這首歌曲時更具感染力，句句歌詞都唱進心裏，一段段久違的記憶在腦海中浮現。

人生在不同的時期，都會出現林林統統的相知和相遇，有些會成為不離不棄一輩子的摯友，有些只是酒酣耳熱轉身就忘的過客 ，他說：「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我沒有關聯。」歌詞裏的一字一句道出了學友對過去的不捨與感慨。而「還能有多少個十年」表達對未知明天的無奈與彷徨，但這卻是每個人在人生不同階段都不可避開的體會。

回首過去在瀟灑不羈的年輕歲月裏，有年少輕狂任性的自己，有兩肋插刀空講義氣的朋友，有成功時的意氣風發，更有跌倒時的無助迷茫，人生要經過幾個十年的拚搏才能成就現在的自己，往前望去還有多少個十年等着我們呢？學友唱出歷經千帆後的物是人非，往事如煙，也寄語大家珍惜當下的每一刻，為未知的明天，創造無數的精彩瞬間，才不負此生。