新四十二章︱新增李君妍亡魂　扮死屍最緊要控制呼吸

無綫劇集《新四十二章》下周大結局，劇情愈趨緊湊，近日幾乎每集死一個角色，在劇中飾演陳豪助教的李君妍亦難逃厄運，成為其中一員，君妍對此笑指之後還有機會出場，並謂是次是她入行多年以來首次因為拍劇收到這麼多利是：「因為我死咗之後都仲要出場好多次，大家睇落去就會明，同屍體有關，個造型都有啲特別。」談到飾演屍體的難處，君妍表示：「主要難度係閉氣要閉好耐、又唔可以郁動，我有練習過嘅，我發現只要控制到慢慢吸同慢慢呼，人哋就唔會發現你郁架喇。」

除了緊湊位，劇集亦繼續貫徹輕鬆搞笑位，一直被指樣子倒模陳慧嫻的糖妹在劇中獻唱對方經典金曲《跳舞街》，由於糖妹無論聲線及樣子均神還原陳慧嫻，令網民大感驚艷，紛紛留言驚嘆：「真係好似陳慧嫻」、「連把聲都似」、「糖妹唱跳舞街真係超正」、「糖妹愈大愈有吸引力！」

另外，孫慧雪的客串亦為網民帶來驚喜，她飾演精神失常兼假扮便利店店員，她逼鄭子誠狂唸急口令，搞到對方聲都沙埋，網民紛紛表示「笑到碌地」、「雪雪好好笑」、「急口令好搞笑！」談到相關場口，孫慧雪稱拍得十分開心：「我哋有試唔同力度，有誇張版又有冇咁誇張版畀導演選擇，我哋拍完都覺得好滿足，多謝大家鍾意。」今次是她繼《殺手》後，再與子誠結片緣，她透露是監製精心安排：「今次我呢場客串係監製特登安排，因為佢覺得我同子誠出嚟搞笑一定有火花，估唔到真係好似佢預料咁，我都好開心。」