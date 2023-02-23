何展睿為老婆學整蛋糕　自爆計劃造人大計

歌手何展睿（Steve）早前到烘焙中心，為下月推出新歌與粉絲進行拍攝，除此之外更為老婆送上驚喜：「老婆無論屋企同工作都幫我好多，我瞞住佢話今日（23日）係同粉絲進行拍攝，實情係想送「驚喜四部曲」畀佢，其實自己提早兩個月秘密學整蛋糕，今日親自整咗個杧果流心蛋糕，上面有張我同佢嘅食用相片，同粉絲夾好唱生日歌預祝佢生日，仲準備咗實用嘅永生花喇叭做禮物，下個月仲送首新歌畀佢添！」

另外，Steve近期除了忙於工作外，同時為照顧家中年老狗而勞心勞力：「因為媽咪去咗外國，每日收工都去照顧狗狗起居飲食。上星期狗狗突然喘氣，由凌晨陪到天光，即刻帶佢去醫院。情況唔樂觀，仲要即刻入氧氣箱，醫生話要靠佢自己意志先可以渡過，非常擔心。照顧佢哋令我感觸良多，好似照顧BB咁！所以忙完今年工作之後，都要同老婆傾下造人大計，因為依家自己有好多湊仔經驗！」

而下個月即將推出新歌《心跳》，原來都是他為氹老婆而誕生：「新歌特登係3月12日上架，因為當日係老婆生日，想當生日禮物送畀佢。幾年前結婚作咗首《幸福的情歌》送比佢，今年終於有另一首新歌啦，希望佢鍾意啦！」