孖李月兒首次做旅遊主持　余潔滢：人生第一次見識咁多嘢！

由余潔滢（Zoe）及李月兒（Luna）主持的HOY TV旅遊節目《女遊日本》即將播出，兩人首次拍攝旅遊節目，在當地逗留長達50天，完全滿足了旅遊癮。她們品嘗各樣美食、發掘近郊好去處外，更親身體驗滑翔傘，Zoe讚嘆不絕：「一生人可能真係得今次機會可以一次過見識到咁多嘢！」而本身有少許畏高的Luna亦慶幸自己有把握今次機會：「飛出去之前都有啲手足無措，但一出到去見到個景，直情畀佢震撼到出唔到聲。」二人更在半空中看到了飄雪，相當幸運。

Zoe和Luna認為旅程最難忘的地方一定是溫泉之旅，原來她們在接近兩個月的旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉，包括公眾錢湯、溫泉主題樂園及天然溫泉等。問到最深刻的溫泉，二人不約而同說出可以一望無際地欣賞瀨戶內海的溫泉，Zoe謂：「一邊望住波濤洶湧嘅海，一邊身處喺溫暖平靜嘅溫泉，形成嘅反差令人覺得好正，如果有機會嘅話，我一定會再去！」

今次既是Zoe和Luna首次合作，又是她們首次擔任旅遊節目主持，事前兩位都十分擔心會不習慣，但慶幸一拍即合，令今次日本之旅不會因尷尬而互相扣分，Luna笑指：「第一日到達酒店休息時，我就知係佢（Zoe）喇，之後兩個月唔會有問題！」