李玟左腳天生缺陷入院做手術：害怕無法跳舞

歌手李玟早前爆出婚變，借新歌表達離開是最好的安排，意味11年婚姻岌岌可危。昨日她在社交網發千字文，自揭左腳天生缺陷要動手術，多年來只靠右腿支撐全身跳舞，擔心手術失敗以後不能再跳舞！

李玟（Coco）近年身心受創，難忍外籍夫婿Bruce多次背叛，半年前遷出愛巢，並與兩個繼女斷絕網上互動，同時又要面對腳患，令她痛不欲生。近來她不能如常行動，更要坐輪椅，體重暴瘦至94磅。早前她到美國求醫，原來前日秘密入院，昨日動手術。手術前，她在社交網透露從來不怕任何困難，覺得所有問題都可以解決，但今次面對生命中最大挑戰及一輩子最大恐懼：「可是這一次我脆弱了，一直想逃避，可是現在真的避無可避了。」

Coco自揭天生左腳有缺陷：「從我嬰兒時期學走路開始，媽媽發現我不對勁，所以在兩歲時我就被送進醫院做手術，可惜手術不成功，其中最難受的是醫生用了一根很粗的鐵棒子穿過我的左腳跟，再加腿上打了石膏，讓我完全不能動，對一個小孩來說，這個很折磨人的。」當時病房有逾兩百個小孩，Coco每晚都聽到他們慘叫和哭聲，她每晚亦是哭着入睡，因掛念媽媽和家姐。

只靠右腿支撐全身

出院後，她要重新學走路，過程十分痛苦，為了不想別人擔心，她隱藏痛楚，從不跟任何人說。小時候醫生對她說不可能跳舞，但多年來她在舞台上又唱又跳，都是只靠右腿和意志力支撐全身：「每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面，這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」

Coco去年10月排舞時不慎觸及舊患，令髖關節移位，沒有軟骨保護下，神經線被壓住：「可是也有神奇的時候，雖然我走不了路，但跳舞時我就不痛了，可能是因為跳舞讓我最快樂吧！」但她已無法正常生活，揚言是老天爺逼她面對腳患，自詡是女戰士：「現在我想把我最真實的一面告訴大家，我是真的害怕，害怕自己無法像以前般跳舞。可是當我走進這個醫院，我的態度已經變成我甚麼都不害怕，我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。」她上載在醫院的祈禱照，希望盡快回到舞台，與歌迷和朋友見面，並叫大家等她好消息，又稱將來若要重新練習走路，希望有大家陪伴，永遠愛着大家。