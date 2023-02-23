呢個世界有太多「假大空」嘅例子，明明未夠料，居然敢孭飛「第一」、「最佳」等標籤，真係人唔笑狗都吠！至於今期「世界Cup」主角風吹惠，一出道就獲封「地上最強寫真女優」，但似乎冇乜人提出質疑，理由好簡單，因為佢有對冠軍級J奶！

身材弗到爆

長江後浪推前浪！喺日本寫真界，呢種「新陳代謝」現象嚟得特別快，唔少女優就算之前點巴閉，只要遇到實力上旗鼓相當嘅後輩，都好易喺聲勢上被對方比下去，好似一度被人稱為「靈長類最強BODY」嘅染谷有香，喺過去一年終於有勁敵，佢就係「地上最強寫真女優」風吹惠。呢位身高有成5呎7吋嘅姊系女優，顏值唔算好突出，但係身材高挑又夠弗，肉地結實，條腰又夠晒幼，兼且現出「11」字樣嘅腹肌紋，而更難得嘅係，佢心口對J奶唔止生得大，仲要係生得靚，一般寫真女優確係無得同佢揮！

奪冠顯霸氣

風吹惠喺2021年12月開始投身寫真女優行列，出道前係普通上班族，因為受疫情影響，開工不足，收入大減，喺屋企得閒過頭，於是成日玩性感自拍，仲將相片擺上社交網，結果引嚟唔少網友注意，尤其係食飯時影嘅相，事關佢每次食飯都會不自覺將對J奶放上飯枱，真係霸氣十足，亦令佢得到藝能事務所經理人嘅青睞。由於阿妹嘅體態實在太正，除咗獲得「地上最強寫真女優」、「二次元BODY」等稱號，又被雜誌選為「東之橫綱」，更加喺上年年尾成為「年度寫真偶像2022」冠軍，真係威過威士忌！