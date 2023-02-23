大地回春，唔少女仔開始換上春裝，亦多咗去健身室，希望操弗番身材，但有冇諗過佢哋之所以咁勤力，可能係因為春心蕩漾？唔信？有片為證，想獵食嘅男士們知碇啦！

偷嗒壯男

人妻日日去健身，美其名係為咗收身，實情係溝仔至真！講緊嘅係《Slutty Wife Happy Life #13》嘅劇情，呢套由Brazzers製作嘅四仔，搵嚟Ariella Ferrera、Bonnie Rotten、Destiny Dixon等巨乳脫星演出，講述佢哋係寂寞人妻，本來諗住藉健身打發時間，點知引嚟一班好色壯男埋身，之後仲喺健身室曳曳。自此以後，呢班人妻變咗健身室常客，目的當然唔係為咗操弗副偈咁簡單。

芳心暗許

相信大家都聽過「女為悅己者容」吧！不過，有班索女之所以日日去健身，並非為咗操出迷人馬甲線，而係想搵巨兵男一解相思之苦！由Reality Kings出品嘅《Teens Love Huge Cocks #53》，就搵嚟Charly Summer、Kylie Rocket、Sera Ryder等嘅癡女系脫星扮演呢班鹹濕嬌娃，故事講佢哋無意中發現健身室嘅男士總係現出胯下神兵，搞到個心囉囉攣，所以經常喺健身室留連，究竟佢哋有冇春夢成真嘅機會？就留畀大家慢慢睇！

秘密關係

由四仔片廠MILFED推出嘅鹹濕健身教練系列，一直深受四仔迷歡迎，皆因片中嘅熟女脫星勁好波，而且偷歡情節亦可以滿足男士嘅性幻想。至於最新登場嘅《MILF Trainer #3》，由Rachael Cavalli、Charli Phoenix、Aila Donovan等人氣熟女脫星參演，導演Mike Quasar表示，故事講述一班人妻頻頻去健身，查實同教練發生咗秘密關係，由於當中情節滲入喜劇元素，所以呢套四仔好有娛樂性，唔止提供官能刺激咁簡單。