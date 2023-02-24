減片酬賣命跳樓︱郭富城分身撐影業　友情價做串星

影帝郭富城多年來都以行動力撐香港電影，除了於疫情期間、電影業步入前所未見的寒冬期時，願意減片酬拍戲之外，甚少客串電影的他，原來亦曾以「友情價」擔任串星，為疫情下舉步維艱的電影客串。雖然開工只得短短兩日，但城城同樣瞓身演出，專業精神可嘉！

城城演藝事業發展順暢，早已是影帝級的他在演技上不斷接受挑戰，力求完美，近年更致力回饋影壇，除了連續5年擔任香港國際電影節大使外，更於2020年疫情最嚴峻之時，願意收7折片酬接拍電影《斷網》。向來甚少客串電影的他，原來為支持同業，亦曾秘密當上「串星」，以友情價客串古天樂、林峯主演的電影《九龍城寨．圍城》。據知城城的客串原因是與《九》片監製鄭保瑞分屬老友，該片拍攝時遇上不少阻滯，包括有工作人員「中招」及因該片包含大量動作戲，有演員在拍攝期間受傷，導致拍攝時間延長，整個拍攝過程都舉步維艱，而他專誠客串，為原有卡士再添睇頭外，一絲不苟的工作態度亦對劇組起到很大的鼓舞作用。

城城每次拍戲都非常搏命，在聯同另外兩位影帝林家棟、任達華合演的《斷》片中，不乏動作場面，城城不少都堅持親身上陣，既在中環鬧市拍攝追逐戲，有面貼梯級被強行拖下的場面，還有兩場看得人心驚膽戰的動作戲，其中在中環大館取景的戲份，城城要從一樓跳下，撞向一個攤檔再跳落地面，落地時發出一聲巨響，全場瞬間嚇呆，雖然明顯摔得不輕，但城城依舊擠出笑容，揉揉大腿即表示沒有大礙，繼續拍攝，相當專業。

被扯腳拖落地

另一場動作戲，電影團隊在大館中央擺設一個紅色竹枝砌出來的棚架，拍攝城城為躲避歹徒追捕，不惜攀上高處與其搏命的對手戲，在竹棚之間穿插之餘，他更從頂處高速滑到地面，過程險象環生。從電影公司發布的片段可見，城城每拍完一take都大汗淋漓，對此他直言：「拍攝時被人扯住一隻腳拖落地，的確拍到遍體鱗傷，現場工作人員都非常關心我，即時問我有冇事？不過我覺得拍出來嘅效果相當之好，所以由心感到值得，希望大家都會鍾意。」