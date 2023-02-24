【是日通勝】

農曆二月初五

癸卯年 甲寅月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、裁衣

忌：出行、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、20、24

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

金牛座：謀事力不從心，謹記安守本分，勿多管閒事。

雙子座：財運好到極，投資易獲利，毋須為兩餐操心。

巨蟹座：事業運強，能在職場上嘗到甜頭，毋懼競爭。

獅子座：工作要加倍留神，慎防有人搞小動作陷害你。

處女座：財運不算差，但投資要審慎，看清市場形勢。

天秤座：愛情運非常好，有心儀對象者不妨嘗試表白。

天蠍座：施比受更有福，幫助有需要的人可改善運勢。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

水瓶座：魅力沒法擋，單身者具備吸引桃花的條件。

雙魚座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）羊 易破財

鼠：話頭醒尾，人品受讚許，好事自然來。

牛：把工作放在第一位，你的努力不會白費。

虎：心想事成，工作上有望創下理想成績。

兔：生活愜意，好好珍惜與家人的相處時間。

龍：心事重重，總覺得會有甚麼事情發生。

蛇：多出席社交聚會，可獲得有用的訊息。

馬：處事不要太強勢，易讓身邊人吃不消。

羊：是日沖煞，勿參與賭博，易因小失大。

猴：頭腦靈活，吸收力強，讀書可過目不忘。

雞：苦盡甘來，貴人力撐，事業如魚得水。

狗：瑣事纏身，心情糟透，提防意外發生。

豬：運氣高開低走，重要事宜在早上處理。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星：四綠五黃星

「四一同宮，準發科名之顯。」出自《紫白訣》。中國科舉制度源遠流長，讀書考科舉的想法，滲入每一位中國人的骨髓內，所以每年四綠文昌星飛到的那個宮位，很多人都會擺放4支文昌竹加水。把四綠文昌與一白貪狼，在同一個宮位來催文昌。

今年四綠文昌星入中宮，並非八個方位，所以文昌星沒有卦宮可配。有些門派，中宮五黃之數。五黃最忌三碧四綠，因木剋土，激發戾性災病。「寒戶遭瘟，緣自三廉夾綠。」出自《飛星賦》，所以四綠文昌屬木，剋中宮五黃，是令五黃災病星激發而引起瘟病。因此不可在中宮催旺文昌。

《飛星賦》云：「乳癱兮四五。」「碧綠風魔，他處廉貞莫見。」孩童沒有母乳食，是因為四綠文昌遇見五黃，而且好易引起頭風病痛。所以古人認為，五黃是不能剋的，三碧四綠剋五黃，最忌相見。因此中宮文昌不宜催旺，任由文昌在中宮入囚則可。

《飛星賦》云：「須識乾爻門向，長子癡迷。」五黃飛入西北乾宮，且大門或向西北，家中長子易有癡迷之病。西北乾宮是父親或男主人，要注意健康，當然可用5個或6個銅錢化解。