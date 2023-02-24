娛圈單打︱醒目女增值自己 去或留都有本錢

萬般帶不走，惟有知識永隨身。繼前港姐冠軍麥明詩與娛樂圈「斷捨離」轉投另一界別後，另一港姐冠軍級人馬馮盈盈亦重返校園。儘管盈盈澄清無意轉行，但智慧與美貌並重的她為自己增值，即使日後是否留在娛樂圈發展，都是win-win雙贏。

馮盈盈出道至今都是「惹火尤物」，當年甫當選即被人翻舊帳，指她曾在社交網發表反政府言論並粗口爛舌，幸被她的高EQ擺平；年前又發生「船P事件」，一度被指與江嘉敏反目，自此被貼上拜金標籤。去年更傳出盈盈未經公司同意下公開戀情、玩虛擬幣有違內地禁例，以及力保助手三宗罪而觸怒無綫，飛出新劇，堪稱禍不單行。

可能有感娛樂圈乃是非之地，許多事情不在自己控制範圍以內，為保障前途，盈盈不斷進修。本身在港大食物及營養學系畢業的她，去年通過了特許金融分析師CFA Level 1考試，自言在毫無商科背景下考到合格是奇迹，可見盈盈確是讀書的料子。日前再透露已重返港大修讀營養學相關的碩士課程，真正做到學海無涯，惟勤是岸，要給個讚！

講真，盈盈既有美貌又有口才，率真性格更為觀眾所喜愛，加入TVB後機會不斷，又做主持又是拍劇，一度非常得寵。只是人靚就是任性，觸怒TVB，好勢頭才戛然而止。最近只見她久不久亮相綜藝節目，投閒置散的傳聞甚囂塵上。

說到底，此地不留人，自有留人處。盈盈深明箇中道理，誠為醒目女是也。若然在娛樂圈不得意，無謂浪費青春，轉往更搵錢的界別，未嘗不是更佳出路。