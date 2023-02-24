真事改編　伊莉莎伯班絲執導《大毒BEAR》大玩血腥笑料

美國女星伊莉莎伯班絲（Elizabeth Banks）參演過多套電影如《飢餓遊戲》系列（The Hunger Games），不過她亦有導演身份，曾執導2015年音樂喜劇《完美巨聲幫》（Pitch Perfect 2）與2019年動作喜劇《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）新版。她執導的第3部作品《大毒BEAR》（Cocaine Bear）現在上映，改編自1985年發生的真實事件，講述一架運毒飛機飛過美國喬治亞州叢林時意外掉落毒品，被一隻黑熊吸食，令牠狂性大發，四出殺人！

電影充滿黑色幽默，不乏誇張荒誕的血腥殺人場面，Cult味十足。伊莉莎伯坦言自己受到森雷米（Sam Raimi）執導的Cult片經典《屍變》（Evil Dead）系列影響，表示：「我好鍾意血腥片，覺得好好玩，我成日都覺得佢係好騎呢咁搞笑！呢個係我今次想玩嘅類型。我覺得我哋唔可以拍一套關於high大咗嘅熊，而冇血腥場面。即係咁講，熊係會生吞活剝佢嘅獵物。」不過其實，現實中那隻「毒熊」，並未像電影般瘋狂殺人。