杭州粉髮網紅不堪網暴輕生　張靜初向暴力說不

杭州學霸網紅鄭靈華去年考獲上海華東師範大學研究所，網晒帶着收錄通知書去醫院探望爺爺的照片，但因相中的她染了一頭粉紅色頭髮，竟惹來大批黑心網民誣衊指是陪酒、又指她借爺爺來炒作增加流量等，面對網絡暴力的她不堪打擊並患有抑鬱症。後來她把髮色染黑後，曾揚言要向造謠網民提告，但訴訟期間因抑鬱症復發，被迫中止學業並回返老家接受治療，怎料近日傳出，原來她在上月因抵不住被欺凌，選擇輕生，告別塵世。

鄭靈華逝世的消息傳出後，立刻成為內地網民熱話，內地女星張靜初表示對事件高度關注，心情十分難過，她更戴上粉色假髮作悼念，並呼籲大眾不能向網絡暴力低頭。原來在她收到死訊的前一晚，碰巧她跟圈內的製作人談及網絡暴力的問題，她說希望受害者有更多的勇氣去面對：「我們不會是第一個，更不會是最後一個﹕被黃謠網暴傷害的女性，因為這是一種對女性最古老的圍獵方式。我們要有勇氣大聲發出自己的聲音，讓更多在黑暗中掙扎的受害者們知道自己並不孤獨，要有勇氣好好的活下去，不放棄自己是對網暴者的不妥協。」

張靜初更呼籲一眾不明真相的網民留言時「請控制好打出『憤怒』文字的手」，別落井下石外，更希望網絡上有監管：「對網暴者可以有相應的禁言及警告措施。對以造謠誹謗牟利的帳號，出台制約措施。造謠成本太小，闢謠代價太大，維權之路難且漫長，這些都成為了壓垮被誹謗者的最後一根稻草。就像鄭靈華同學，她努力過，抗爭過，維權過。可是直到她決定結束自己生命，那些對她進行誹謗和網暴的人，還依然沒有一個得到懲治付出應有的代價。」

其實張靜初也身受其害，過去十年飽受網絡欺凌，當中令她最氣憤的是「睡導演」的傳聞，最後她決心向造謠者提告，上月獲判勝訴，重得清白的她當時說：「如果再遇到這種事，第一時間一定反擊，傾家蕩產都會將造謠者揪出來。」