Yanny米蘭睇騷　自揭衣着曾是「時裝車禍」

女團出身的陳穎欣（Yanny）近年成人氣KOL，獲邀飛到米蘭出席意大利時尚品牌的時裝騷，穿上「經典藍」短身毛衣配搭百褶長裙的她，外披毛茸茸粉藍色大衣，簡約優雅，更增添甜美青春感覺，首次到米蘭睇騷的Yanny被安排坐頭排，更親入後台與品牌創意總監會面，她坦言十分興奮，她不停舉手機自拍，她說：「我未去過意大利，今次終於體驗到呢個地方好興奮，仲可以喺咁宏偉嘅建築物下欣賞喜歡嘅品牌時裝，真係好難忘。」

Yanny因受時差影響，加上心情過度興奮緊張，以致遇上嚴重失眠，連續幾日未能安睡，但叫她最遺憾，莫過於不能盡情品嘗當地美食：「我係一個好為食嘅人，每次去到唔同地方都要食盡當地美食，可惜自己好容易有水腫問題，所以平時開工前，我只可以食得好清，今次活動舉行時間都頗早，為咗狀態關係，喺飲食上我好節制，唔可以瘋狂咁食。」

談到衣着風格，Yanny指自己喜歡簡約風，最好是線條利落、設計簡單，回首讀書時代的衣着品味，她笑言當年可算是「時裝車禍」，她笑說：「讀書時期好鍾意DIY設計飾物，一來讀書時期冇錢，二來讀美術好喜歡設計，但依家諗番起真係有啲奇怪，因為我DIY得有啲唔靚，而且又掛到成身都係，我覺得自己好似一棵聖誕樹，好彩當年唔係成日影相，呢一幕嘅造型只會留喺我啲屋企人、朋友、鄰居同埋我嘅腦海入面。」