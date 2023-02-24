瘦身不瘦胸　牛油果成減肥恩物

【特約報道】女人終身事業就是減肥及扮靚，但每次想減肥又怕連個胸都減走埋，真的很好矛盾。我美容瘦身教主唐安麒今時今日仍能維持完美體態，除了靠宇宙飲食法，也有一些獨門秘訣，讓你體重不反彈兼袪水腫踢走肥胖感。

今次先從飲食說起，你們知道乳房有75%為脂肪組織嗎？若我們節食減肥，那就容易連胸部的脂肪也一併減掉，所以我們最基本是要有均衡飲食，最簡單的餐單就是吃米飯，配鮮奶、肉類、豆類，令身體吸收均衡營養，維持正常的荷爾蒙分泌。

由於乳房是由脂肪和乳腺組織所組成，吃東西時就要針對這兩點發展。含不飽和脂肪酸屬於好脂肪，食物包括三文魚、吞拿魚、鯖魚。另外是要吸收優質蛋白質，促進荷爾蒙分泌，多吃新鮮肉類、魚、蛋、奶及豆製品。

除了以上食物，我大力推薦牛油果，這款超級食物營養豐富，有大量水溶性膳食纖維，能夠緩和糖分吸收及袪水腫，而且飽肚感極高，完全是減肥人士的恩物。

那麼有甚麼食物要戒口？那就是油炸類零食和高糖食品。不要偷食呀，偷食就前功盡廢了。油炸零食除了熱氣，還含大量丙烯醯胺，容易形成三高及其他心腦血管問題，極不健康。而含糖飲料就不用我多說了吧，糖容易致肥眾所周知。不過，我都係女人，也試過節食減肥，有時確實很難忍口，要大家完全戒零食是很難的，或者我們可以含有豐富營養價值的堅果來代替油炸類零食。

想事倍功半，可以試做我最新推介的「超V蜜桃胸」療程。療程有效改善淋巴循環，打通乳房經脈，促進氣血運行，維持乳腺及乳房懸韌帶健康；配合含有特級葛根精華、青木瓜萃取及透明質酸等天然成分的美胸霜，能加強緊緻豐胸效果。完成療程後能將外擴跟下垂的胸部養成渾圓堅挺的胸型，讓你挺起胸膛重拾青春自信。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。