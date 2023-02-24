金像監製Harvey Weinstein強姦女演員罪成　被判入獄16年

美國電影大亨Harvey Weinstein於2020年，因於2006年及2013年分別強姦一名製作助理和女演員，最終被判入獄23年，目前他正在獄中服刑。而他昨日就2013年在洛杉磯強姦另一名女演員的案件獲判刑，法院判處他入獄16年。

Weinstein被控於2013年2月在洛杉磯一間酒店內性侵一名前女模特兒兼演員，當地法院陪審團去年12月裁定他強姦、強迫口交及以異物性侵罪名成立。受害者昨日在法庭宣讀判刑前發言時表示被Weinstein襲擊後帶來她創傷。由於他正在服刑中，所以他要直到完成服刑後才執行今次刑期。相信70歲的Weinstein將會餘生在獄中度過。

被判刑後Harvey受訪堅稱自己是清白：「令人難以置信嘅係我不在場嘅罪行而被定罪。我係無辜嘅。我從未強姦或襲擊過任何人。呢個人至少做咗3次偽證，然後為錢而起訴我。佢整個索償都係為咗搶錢。」

除了Weinstein之外，美國R&B天王R. Kelly去年6月就詐騙及性販賣等9項控罪而被紐約法院判處入獄30年，而正在獄中服刑的他昨日亦被芝加哥法院裁定誘騙未成年人士發生性行為以及製造兒童色情照片罪名成立獲判監20年，可與之前的判刑同期執行。