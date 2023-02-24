經常腰痛注意！減肥鍛煉腹肌　

求助的腰痛病人，許多是於辦公室工作的上班族，長時間坐着對電腦，腰間會容易積聚脂肪，加上坐姿不良，有腰患的人更會愈坐愈痛。脊醫經常提醒病人注意體重，以及鍛煉腹肌，因為有了由肌肉造成的天然腰封，腰痛會明顯紓緩。

鍛煉腹肌對男士們更為重要，人體脂肪分布是由遺傳基因引致，一般女士的脂肪分布主要在胸口和臀部，而男士的脂肪分布則主要在肚腩位置，故此，男士中年發福常見由腰部開始。

鍛煉前先注意體重控制，因過重會增加脊椎壓力，出現腰脊間盤突出的風險亦較高。首先由飲食着手，消耗量需大過吸收量才能達致減肥，每日消耗量比吸收量要高出500卡路里，一星期消耗3500卡路里可減去1磅脂肪；食物方面選擇低熱量但能飽肚，例如蔬菜、低糖水果，以及纖維較高的碳水化合物如麥包、麥皮、紅米、糙米等，這樣可令身體不察覺空肚感，又能吸收較少的熱量。可參考衞生防護中心的「日日水果蔬菜2+3」，成人每日最少食兩份水果及三份蔬菜，保持健康均衡飲食模式。

提升肌肉量可保持減肥成效，人體內有水分、肌肉和脂肪，但只有肌肉能消耗卡路里，水分和脂肪是不能，肌肉量增多的話，每天可消耗的卡路里亦隨之增加，長遠來說，配合鍛煉肌肉的負重運動可較長時間穩定體重。若果只靠跑步等帶氧運動來減肥，一旦停止，卡路里的消耗便打回原狀，體重很快反彈。

鍛煉腹肌的運動，最重要是可喚醒核心肌肉，等於為腰部包了由肌肉造成的天然腰封，保護着腰部減少受傷機會，腰痛因此減少。以下動作，有效鍛煉腹部核心肌肉，適合在家練習。

腹部等長收縮鍛煉：

目的在於收緊腰部線條，同時保護脊椎。頭提高，下巴緊貼胸口，眼望腹部並收緊，腿部提高（腿部提得愈高難度愈低），維持呼吸，並且維持動作，量力而為，建議提腿動作，堅持到極限為之一組，每天做三組。

腹部鍛煉進階版：

起始動作為等長收縮動作，緩慢以伸直的腿部做出鉸剪腳動作，左右交替，動作以慢為主，左右交替為之一下，建議以30下為之一組，每日重複三組，可鍛煉側腹肌打造線條。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家