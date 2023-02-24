二宮和也奪藍絲帶影帝　光希捧新人獎遭負評

由日本7大報章電影記者評審的《第65屆日本藍絲帶賞》今日(24日)公布得獎結果，出名好戲的國民組合嵐成員二宮和也，憑電影《來自收容所的遺書》及《TANG》兩片，首度如願封藍絲帶影帝。老牌女星倍賞千惠子則憑《PLAN 75》榮獲最佳女主角，該片導演早川千繪亦成最佳導演得主。《神探伽俐略 沉默的遊行》的飯尾和樹及《王者天下2》、《那個男人》(前譯：某個男人)的清野菜名分別成最佳男女配角。《那》片同時成最佳電影。

有「最強星二代」之稱的木村拓哉與工藤靜香愛女光希，憑一人分飾兩角的處女片《牛首村》奪得最佳新人獎。她透露最初從母親口中得悉獲獎時，感到難以置信，兩母女更忍不住眼濕濕，爸爸木村則大讚她做得好。她又透露去年夏天曾到京都，在電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》的片場內首次親眼觀摩父親演戲，令她深受刺激及感動，今後會視父親為演員目標，並希望有機會父女合作。而她已落實下一部新作，衝出日本參演冰島電影《Touch》。

不過，網民卻對光希獲獎反應負面，討論區留下逾千負評，大彈她出道以來只靠父蔭，又批評《藍絲帶賞》已失去公信力。