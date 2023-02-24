唔抗拒閃婚　泳兒想做鍾舒漫婚禮Reception

歌手泳兒（Vincy）、鍾舒漫（Sherman）、黎美言、陳逸璇、蘇姗、藝人梁競徽等昨晚（23日）現身旺角麥花臣場館為《毛孩天台重聚慈善演唱會》擔任表演嘉賓，以歌聲呼籲大眾愛護寵物，實踐照顧牠們是一生一世的責任和承諾。

有飼養寵物的Sherman直言收到邀請便二話不說應承出席：「一直都好留意其他機構幫助流浪動物，自己好想出分力。（試過幫手救動物？）有自薦過，但唔係話想幫手救就得，流浪狗有機會攻擊你，點樣避或點擺籠係有技巧，需要接受訓練。」談到妹妹鍾舒褀早前補辦喜宴，Sherman指妹妹已婚數年以為自己已習慣，沒想到當晚仍非常感動：「望住爸爸拖佢出嚟嗰吓好想喊。（自己有冇心急結婚？）哈哈！坦白講幾年前仲覺得自己有少少本錢，但依家都真心想，不過今年會出歌，做多兩年先，男友都有認真諗嘅。」她笑言世事難預料，說不定閃婚也不出奇。

至於Vincy表示育有2隻愛犬，但較年長的一隻早前已歸天家，令她感受很深，想為動物出一分力：「令我更明白要珍惜同佢哋一齊嘅日子，因為佢哋嘅世界淨係得我哋，但人類就可以擁有好多嘢。」近年走暗黑風的她，以黑色上衣配襯深紫色長裙現身，表示因大會要求穿粉紅色及紫色，找了很久才有合適衣物：「之前試咗好多粉紅色衫，搞唔掂，自己都打冷震。」她笑指時間不可逆轉，自己已不能再少女風，還是型格路線較適合。談到Sherman表示不排除會閃婚，問她會否有同樣想法？她指閃婚難以預料但自己不抗拒，又笑言希望Sherman閃婚會找她做接待員：「佢妹妹結婚我都幫手做Reception，呢個位好緊要負責收人情，財政大權喺我手，哈哈！所以如果Sherman閃婚我會舉腳做Reception。」她透露即將會推出一首適合求婚的歌曲，亦希望能開演唱會Part 2。另談到歌手菊梓喬開騷時因耳機故障，慘被高分貝「炸」傷耳膜，Vincy也表示擔心：「耳仔對歌手好重事，明白大家都唔想嘅，惟有綵排前仔細啲檢查，希望Hana耳仔快啲冇事。」